Робот FEDOR застрял в космическом корабле

Российский андроид FEDOR будет доработан после того, как плечи робота застряли в люке космического корабля "Союз МС-14". Перед полетом на "Федерации" андроида планируют запустить в тестовый беспилотный полет к МКС.

- FEDOR уже прошел примерку кресла корабля, сейчас проводится доработка, связанная с тем, что он критично проходит через люк. У робота оказались широковаты плечи, он будет модернизирован, - рассказал "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли. Он добавил что экипажу МКС предстоит без каких-либо приспособлений перенести с корабля в помещения станции.

Беспилотный полет транспортного корабля "Союз МС-14" к МКС запланирован на август. Из-за отсутствия экипажа полезная нагрузка возрастет в несколько раз, так как отпадет необходимость в оборудовании, обеспечивающем работу людей на борту.

- Беспилотный "Союз" - не новая модификация корабля, - подчеркнули в РКК "Энергия". - От серийного "Союз МС" его отличает модернизированная система управления движением и навигации с соответствующей доработкой бортовых систем. Наша задача - испытать эту систему, проверить интеграцию корабля с ракетой-носителем "Союз-2.1а.

В ходе экспериментального полета будет изучаться работа систем робота. Как и любой объект, предназначенный для МКС, FEDOR прошел жесткую проверку - в частности, все его системы будут питаться от элементов, допущенных к применению в космосе.