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07.06.2019 19:33
Рубрика: Экономика

Россия начнет поставки C-400 в Турцию через два месяца

Текст: Евгений Гайва
Россия начнет поставки ракетных систем С-400 в Турцию уже через два месяца, системы готовы и подготовка специалистов завершена, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Фото: Татьяна Андреева
Самолеты F-35 и С-400 поставят в разных концах Турции

Он отметил, что Турция уже внесла авансовый платеж, хотя часть контракта оформлена в кредит. "Я надеюсь, что где-то уже месяца через два мы начнем поставки", - заявил Чемезов в эфире телеканала НТВ. Техника для Турции уже произведена, сказал глава госкорпорации. "Плюс мы обучение уже завершили всех военнослужащих", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Турция приобретает четыре дивизиона ракетных комплексов большой дальности С-400 "Триумф". Ракетная система предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет и других средств воздушного нападения. Система действует в условиях радиоэлектронного противодействия. Контракт на поставку С-400 заключен на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Экономика ВЭД Компании Госкорпорации Ростех Российско-турецкие отношения
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