Россия начнет поставки C-400 в Турцию через два месяца

Россия начнет поставки ракетных систем С-400 в Турцию уже через два месяца, системы готовы и подготовка специалистов завершена, сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Он отметил, что Турция уже внесла авансовый платеж, хотя часть контракта оформлена в кредит. "Я надеюсь, что где-то уже месяца через два мы начнем поставки", - заявил Чемезов в эфире телеканала НТВ. Техника для Турции уже произведена, сказал глава госкорпорации. "Плюс мы обучение уже завершили всех военнослужащих", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Турция приобретает четыре дивизиона ракетных комплексов большой дальности С-400 "Триумф". Ракетная система предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет и других средств воздушного нападения. Система действует в условиях радиоэлектронного противодействия. Контракт на поставку С-400 заключен на сумму 2,5 миллиарда долларов.