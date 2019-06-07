СМИ: Трамп объявит о новом чрезвычайном положении в США

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время объявит о введении нового чрезвычайного положения в стране. Это позволит американскому лидеру повысить тарифы в отношении мексиканских товаров, пишет издание The Hill.

"Вашингтон неоднократно просил Мехико взять на себя ответственность и помочь сократить нелегальную массовую миграцию. Однако власти соседнего государства не приняли достаточных мер для смягчения данной проблемы", - так в документе обосновывается необходимость принятия чрезвычайного положения.

Уже в понедельник, 10 июня, Трамп сможет ввести пятипроцентные пошлины на ввозимые из Мексики товары и повышать их каждый месяц.

Reuters отмечает, что в минувшую среду Дональд Трамп заявил о "недостаточном" прогрессе со стороны официального Мехико в том, чтобы обуздать нелегальную миграцию. "Дискуссии по иммиграции в Белом доме с представителями Мексики закончились. Достигнут прогресс, но этого недостаточно!" - написал глава Белого дома в Twitter.