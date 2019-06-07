СМИ: Трамп объявит о новом чрезвычайном положении в США

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время объявит о введении нового чрезвычайного положения в стране. Это позволит американскому лидеру повысить тарифы в отношении мексиканских товаров, пишет издание The Hill.
"Вашингтон неоднократно просил Мехико взять на себя ответственность и помочь сократить нелегальную массовую миграцию. Однако власти соседнего государства не приняли достаточных мер для смягчения данной проблемы", - так в документе обосновывается необходимость принятия чрезвычайного положения.
Уже в понедельник, 10 июня, Трамп сможет ввести пятипроцентные пошлины на ввозимые из Мексики товары и повышать их каждый месяц.
Reuters отмечает, что в минувшую среду Дональд Трамп заявил о "недостаточном" прогрессе со стороны официального Мехико в том, чтобы обуздать нелегальную миграцию. "Дискуссии по иммиграции в Белом доме с представителями Мексики закончились. Достигнут прогресс, но этого недостаточно!" - написал глава Белого дома в Twitter.
Immigration discussions at the White House with representatives of Mexico have ended for the day. Progress is being made, but not nearly enough! Border arrests for May are at 133,000 because of Mexico & the Democrats in Congress refusing to budge on immigration reform. Further...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 июня 2019 г.