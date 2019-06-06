Трамп счел непродуктивной борьбу Мексики с нелегальной миграцией

Должностные лица Мексики и США должны возобновить в четверг переговоры в Вашингтоне, направленные на предотвращение введения тарифов на мексиканские товары. Тем временем находящийся в Европе президент Дональд Трамп заявил о "недостаточном" прогрессе со стороны официального Мехико в том, чтобы обуздать нелегальную миграцию, комментируя ход переговоров двух стран, отмечает Reuters . "Дискуссии по иммиграции в Белом доме с представителями Мексики закончились на сегодня. Достигнут прогресс, но этого недостаточно!" - написал глава Белого дома в Twitter .

От Мехико требуют большего

Разочарованный отсутствием прогресса в этом вопросе, Трамп неожиданно сказал на прошлой неделе, что Мексике необходимо занять более жесткую позицию в отношении нелегальной иммиграции. В противном случае она столкнется с пятипроцентными тарифами на весь ее экспорт в Соединенные Штаты, начиная с понедельника, который может быть увеличен до 25 процентов позже в этом году.

Вице-президент США Майк Пенс провел в среду днем встречу с госсекретарем Майком Помпео и министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом, чтобы показать, что Мексике необходимо сделать больше, чтобы остановить лавину мигрантов из Центральной Америки, пересекающих границу.

Пенс ожидал услышать об "ощутимых мерах", которые правительство Мексики готово принять "немедленно", заявил представитель Белого дома перед встречей в среду. Эбрард заявил на пресс-конференции, что дискуссии были сосредоточены на миграции, а не на тарифах. По его словам, Соединенные Штаты хотели принять меры, которые имели бы краткосрочные последствия, но Мексика стремится к более долгосрочным решениям. "Был обсужден ряд возможностей, которые необходимо рассмотреть более подробно, чтобы попытаться найти общий язык", - сказал Эбрард.

Вместе с тем, отмечают аналитики, если тарифы все же будут введены, Соединенные Штаты ввяжутся в серьезные торговые войны с Китаем и Мексикой - двумя из трех своих главных торговых партнеров. Этой ситуации стремятся всячески избежать американские бизнес-группы.

Мексика не хочет войны

Мексика со своей стороны также хочет остановить торговую войну, которая, по мнению экспертов, может привести ее экономику к рецессии. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил оптимизм в отношении достижения соглашения. Вместе с тем, в случае введения тарифов Мексика готова к ответным мерам.

Официальный список американских товаров, в отношении которых могут быть применены ответные тарифы, если пошлины вступят в силу, в основном ориентирован на товары из сельскохозяйственных и промышленных штатов, а они рассматриваются как избирательная база Трампа.

С учетом выборов в США в 2020 году, Трамп уже сталкивается с сопротивлением внутри своей собственной республиканской партии, настаивающих на том, что Белый дом должен заключить сделку и избежать тарифов. Многие законодатели из партии слона обеспокоены потенциальным воздействием тарифов на трансграничную торговлю и повышением затрат для американских предприятий и потребителей на импорт мексиканских товаров - от автомобилей и автозапчастей до пива и фруктов.

Джон Тьюн из Южной Дакоты, республиканец № 2 в сенате, заявил журналистам: "Мы передали нашу озабоченность администрации. Есть немало сенаторов-республиканцев, которые публично и в частном порядке выразили свою обеспокоенность Белому дому по этому поводу".

Торговый советник Белого дома Питер Наварро сказал CNN, что тарифы могут не понадобиться, потому что одной угрозы было достаточно, чтобы "привлечь внимание мексиканцев".

Вал нелегалов

Американские пограничники задержали более 132 тысяч нелегальных мигрантов, пересекавших границу США и Мексики в мае, сообщила администрация Трампа в среду. Это самый высокий месячный показатель за более чем десятилетие. Он достиг, по словам чиновников, "кризисных" уровней.

В этой связи администрация Трампа хочет, чтобы Мексика остановила рост числа мигрантов и ужесточила южную границу с Гватемалой - главной точкой въезда для центральноамериканцев в Мексику.

В свою очередь администрация Лопеса Обрадора предлагает перенаправить финансирование США на обеспечение безопасности для стимулирования экономического развития в бедной южной части Мексики и Гватемале, чтобы устранить коренные причины миграции, сообщили агентству два мексиканских правительственных источника.

Пограничные власти США заявили, что их заботит не столько количество мигрантов, сколько меняющийся тип людей, появляющихся на границе. Если раньше это были в основном мужчины среднего возраста, то сейчас ситуация резко поменялась.

Среди нелегалов резко выросло число семей из Центральной Америки и несовершеннолетних без сопровождения, ищущих убежища после бегства от преступного насилия в своих странах. Они обращают на себя внимание пограничных агентов США, которые уже давно ориентированы на то, чтобы поймать в основном одиноких взрослых мексиканцев, пытающихся тайно пересечь границу.

"Наша страна переживает беспрецедентный кризис в области безопасности границ и гуманитарный кризис на юго-западной границе, как в наших портах въезда, так и между ними", - заявил Рэнди Хоу, исполнительный директор регионального Управления операций в Службе таможенного и пограничного контроля США.