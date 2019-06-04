На юге Мексики задержали 75 нелегальных мигрантов

Власти Мексики задержали на юге страны автобус с десятками нелегальных мигрантов. В салоне транспортного средства находились граждане Гондураса, Гватемалы, Сальвадора, в том числе несовершеннолетние. Документов, разрешающих находиться на территории Мексики, у них не было. Мигранты хотели добраться до границы с США.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп неоднакратно просил соседнюю страну навести порядок на южной границе. В противном случае грозил санкциями. И на минувшей неделе американский лидер перешел от слов к делу. В четверг, 30 мая, Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики.

По мнению президента США, такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны.