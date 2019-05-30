Власти города в США запретили строить забор у границы с Мексикой

Власти американского города Санленд-Парк запретили группе активистов возводить металлические заграждения неподалеку от границы с Мексикой. Несмотря на то, что работы велись на частной территории, власти постановили прекратить строительство, поскольку владельцы не получили соответствующих разрешений, передает Europa Press.

"Если демократы не предоставят средства на то, за что проголосовал американский народ в 2016 году, мы это сделаем сами", - заявили в группе под названием "Мы строим стену", поставившей перед собой цель защитить страну от потока нелегальных мигрантов и наркотрафика.

Группа собрала уже 23 миллиона долларов на свои цели и пообещала возобновить строительство. "Мы предоставим больше информации городу и надеемся, что работы будут продолжены в ближайшее время", - отметил юрист, представляющий интересы активистов. К настоящему времени возведено около 800 метров забора.

Президент США Дональд Трамп долгое время требовал от конгресса выделить пять миллиардов долларов на реализацию обещания, с которого три года назад стартовала его предвыборная кампания - строительство стены вдоль границы с Мексикой для пресечения нелегальной миграции. В феврале Трамп ввел режим ЧП на южной границе страны. Это позволило ему претендовать на восемь миллиардов долларов в обход конгресса, один из которых выделило министерство обороны страны. Однако затем суд запретил ему использовать эти средства и постановил искать другие источники финансирования.

