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07.06.2019 09:24
Рубрика: Российский автопром

Указатели поворотов на Lada 4x4 поменяли из-за возможного разрушения

Текст: Юрий Зубко

АвтоВАЗ меняет уплотнитель бокового указателя поворота и сам поворотник в целях безусловной защиты потребителей от возможного несоответствия "разрушение боковых указателей поворота" на 9074 автомобилях Lada 4x4, об этом говорится в предписании №27-19 от 05.06.2019 года, которое публикует лада.онлайн

В документе указывается, что при наличии автомобиля из списка (приложение 1) на территории дилерского центра необходимо провести обязательную замену с правой и с левой стороны автомобиля уплотнителя бокового указателя поворота 21210-3726087-00 и бокового указателя поворота (БУП) 21060-3726010-01. Информационное письмо № 45-19 аннулируется.

Фото: Борис Захаров
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Кстати, АвтоВАЗ ввел дополнительные смены в выходные дни 15 и 22 июня на линии конвейера, где производят Lada 4x4. Согласно статистика продаж автомобилей в России за пять месяцев 2019 года, легендарная модель занимает 14 строчку рейтинга. Всего за отчетный период было продано 12 773 внедорожника.

Lada 4x4 оснащается 83-сильным двигателем объемом 1.7 литра, 5-ступенчатой механической коробкой передач и постоянным полным приводом. Внедорожник выпускается в трех- и пятидверном вариантах кузова, специальном исполнении Urban и версии от Bronto - с увеличенным дорожным просветом и модернизированной подвеской. Цена на Lada 4x4 начинается от 518 900 рублей.

Ранее АвтоВАЗ рассказал, почему не ставит на Lada 4x4 мощный мотор, а также запатентовал дизайн преемника модели. 

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