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Рубрика: Спорт

В финале Лиги наций сыграют Португалия и Голландия

Текст: Артур Нанян
Сборная Голландии добилась волевой победы над Англией (3:1) и пробилась в финал Лиги наций. В соперниках у "оранжевых" будут португальцы.
Фото: Reuters/Carl Recine Фото: Reuters/Carl Recine
Фото: Reuters/Carl Recine

Англичане вышли на вчерашнюю без встречу без группы ведущих игроков. В частности, в запасе остались футболисты "Тоттенхэма", участвовавшего в финале Лиги чемпионов, - Гарри Кейн, Деле Алли, Дэнни Роуз. При этом у голландцев с первых минут появились победители ЛЧ Вирджил ван Дейк и Жоржиньо Вейналдум из "Ливерпуля".

Фото: EPA
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Первыми забили англичане: на 32-й минуте с пенальти отличился Маркус Рашфорд. Надо сказать, что команда Гарета Саутгейта выглядела лучше соперника. Голландцы много держали мяч, но до опасных моментов у ворот Джордана Пикфорда.

Во второй половине "оранжевые" прибавили, а англичане стали чаще выбегать в контратаки. На 73-й минуте Матейс Де Лигт сравнял счет, точно пробив головой. В одной из следующих атак Англия забила, казалось бы, победный мяч. Но гол Джесси Лингарда был отменен рефери Клеманом Тюрпеном после просмотра видео.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В дополнительное время удачливее оказались голландцы. Сначала Кайл Уокер отправил мяч в собственные ворота, а окончательный счет на 114-й минуте установил бывший полузащитник "Спартака" Квинси Промес - 3:1.

Финальный матч между Голландией и Португалией пройдет в воскресенье 9 июня и начнется в 21:45 по Москве. В тот же день, но чуть ранее - в 16:45, во встрече за третье место сойдутся англичане и швейцарцы. 

Спорт Футбол Лига наций Лига наций УЕФА 2018/2019
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