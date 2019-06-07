В МИД России возмущены приговором гражданке РФ Осиповой в США и требуют ее освободить. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Возмущены приговором суда США, вынесенным российской гражданке Богдане Осиповой, - говорится в комментарии. - Ее арестовали в штате Канзас около двух лет назад по нелепому обвинению в похищении собственных детей, которых она ранее увезла в Россию из-за домашнего насилия со стороны бывшего американского супруга, и приговорили к 7 годам тюремного заключения. При этом совершенно законные требования к нему о выплате алиментов были инкриминированы ей в качестве "вымогательства".

"Речь идет о новом случае заведомой предвзятости "правосудия" США к гражданам России", - уверена Захарова. По ее словам, "судебное заседание проходило в атмосфере демонстративно негативного отношения американского судьи к нашей соотечественнице и нескрываемой симпатии к ее бывшему мужу-американцу и прочим обвинителям".

Официальный представитель МИД также указывает, что Осиповой неоднократно предлагали существенно уменьшить срок заключения, если она вернет в США малолетних дочерей, имеющих российское гражданство. "Таким образом, в обмен на свободу у Осиповой хотят отобрать детей", - подчеркивает Захарова.

"Посольство России в Вашингтоне и генеральное консульство в Хьюстоне внимательно следят за судьбой россиянки и оказывают ей все возможное содействие, - отмечается в комментарии. - Требуем от властей США прекратить правовой произвол и освободить Осипову".