Новости

В рамках ПМЭФ сыгран баскетбольный гала-матч 17:25
Политов объяснил, как Алибасов мог выпить средство для очистки труб 17:22
Петербург и Ленобласть создадут единый транспортный узел 17:19
Путин высказался по делу Калви 17:19
Вучич подписал указ о назначении нового посла Сербии в России 17:17
Маргариту Симоньян выписали из больницы 17:09
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских боевиков 17:07
Ученые выяснили, с какими продуктами человек съедает больше всего пластика 17:06
Владимир Путин рассказал о ночных переговорах с Си Цзиньпином 17:05
Полигон "Красный бор" под Петербургом перейдет в ведение минприроды 17:03
Видео: автомобилист устроил пожар, переливая бензин в канистру 17:03
Ford и УАЗ объединяются, чтобы выжить и развиваться 17:00
На Кубани мужчина получил 24 года за расстрел восьми человек 16:57
Совфед: Санкции на товары первой необходимости надо обсудить в ООН 16:53
Путин ответил китайской мудростью на торговые войны США и Китая 16:50
Актрису Тессу Томпсон в России отхлестали веником и напоили водкой 16:48
Проезд по петербургскому ЗСД подешевел на 50 процентов 16:41
Под Козельском нашли весло времен нашествия Батыя 16:40
В МИД России возмущены приговором гражданке РФ Осиповой в США 16:34
Рота почетного караула покажет в Петербурге штыковую атаку Суворова 16:33
Спасатели не рекомендуют долго плавать, несмотря на аномальную жару 16:32
Специалисты рассказали, как уберечь цветы от жары 16:32
В Ленобласти двое детей пострадали в ДТП с грузовиком 16:31
В Поморье у ТОСЭР "Онега" появился первый резидент 16:25
Почта и Lamoda Group создадут распределительный центр в Подмосковье 16:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
07.06.2019 16:34
Рубрика: В мире

В МИД России возмущены приговором гражданке РФ Осиповой в США

Текст: Денис Кабанов

В МИД России возмущены приговором гражданке РФ Осиповой в США и требуют ее освободить. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Возмущены приговором суда США, вынесенным российской гражданке Богдане Осиповой, - говорится в комментарии. - Ее арестовали в штате Канзас около двух лет назад по нелепому обвинению в похищении собственных детей, которых она ранее увезла в Россию из-за домашнего насилия со стороны бывшего американского супруга, и приговорили к 7 годам тюремного заключения. При этом совершенно законные требования к нему о выплате алиментов были инкриминированы ей в качестве "вымогательства".
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы

"Речь идет о новом случае заведомой предвзятости "правосудия" США к гражданам России", - уверена Захарова. По ее словам, "судебное заседание проходило в атмосфере демонстративно негативного отношения американского судьи к нашей соотечественнице и нескрываемой симпатии к ее бывшему мужу-американцу и прочим обвинителям".

Официальный представитель МИД также указывает, что Осиповой неоднократно предлагали существенно уменьшить срок заключения, если она вернет в США малолетних дочерей, имеющих российское гражданство. "Таким образом, в обмен на свободу у Осиповой хотят отобрать детей", - подчеркивает Захарова.

"Посольство России в Вашингтоне и генеральное консульство в Хьюстоне внимательно следят за судьбой россиянки и оказывают ей все возможное содействие, - отмечается в комментарии. - Требуем от властей США прекратить правовой произвол и освободить Осипову".

В мире США Правительство МИД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Россия заявила протест в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море
В МИД России возмущены приговором гражданке РФ Осиповой в США
Главный редактор RT Симоньян госпитализирована