В Москве воздух прогреется до +31 градуса

На погоду в столичном регионе продолжает влиять антициклон. В пятницу воздух сможет прогреться до +31 градуса, местами до +32. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Синоптики отметили, что облаков на небе не будет, по порывы южного ветра не превысят 10 м/с.

"В утренние часы на термометре будет +20. В течение дня солнце разогреет воздух до +32 градусов, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В ночь на субботу в регионе +18…+20 градусов".

По словам метеоролога, если в пятницу еще будет относительно комфортно, то в выходные воздух раскалится еще сильнее. Не исключено, что в дневные часы столбик термометра достигнет отметки +33 градуса. И в эти дни, возможно, будет поставлен рекорд.

В начале новой недели местами пройдут кратковременные дожди, которые немного собьют послеполуденный зной. В понедельник максимальная температура воздуха прогнозируется в пределах +24…+29 градусов, во вторник +25…+30.

Кстати, наиболее жаркое 7 июня было в 1988 году, когда столбики термометра застыли на отметке +32,7 градуса. А самым холодным этот день был в 1889 году. Тогда воздух остыл до -0,9.