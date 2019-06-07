В полиции Швеции уточнили число пострадавших в результате взрыва

Не менее 25 человек получили ранения в результате мощного взрыва, произошедшего в пятницу в городе Линчепинг на юге Швеции. Об этом заявили в местных правоохранительных органах.

Всех пострадавших с легкими травмами доставили в больницу города Мутала.

Также стало известно, что жителей ближайших домов, а также воспитанников находящегося поблизости детского сада эвакуировали.

Кроме того, вопрос о том, что вызвало взрыв, все еще остается актуальным. Так, выяснилось, что к дому, где произошел инцидент, не был подведен газ, что исключает из возможных причин его утечку.