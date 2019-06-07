Венедиктов извинился перед Симоньян за инцидент в редакции "Эха Москвы"

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов принес извинения своей коллеге из МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян за инцидент, который ранее произошел в здании "Эха".

"Я приношу извинения Маргарите Симоньян за то, что случилось с ней на радиостанции "Эхо Москвы", - написал Венедиктов в одной из соцсетей и пожелал коллеге "скорейшего выздоровления".

Напомним, Симоньян была госпитализирована после неприятного инцидента в редакции "Эха Москвы", куда она пришла на радиоэфир. На входе в здание ее встретила кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь. Она долгое время преследовала Симоньян, задавая ей провокационные вопросы и записывая "интервью" на камеру.

О диагнозе Симоньян неизвестно, но она сама напомнила в Twitter о своей беременности.

Передача "Все сложно" с Симоньян в эфир не вышла. Алексей Венедиктов принес извинения за это радиослушателям.