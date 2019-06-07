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07.06.2019 17:03
Рубрика: Видео

Видео: автомобилист устроил пожар, переливая бензин в канистру

Текст: Вадим Давыденко

Слабоумие и отвага, легкомыслие и незнание законов физики, презрение к технике безопасности и детское любопытство - вот кратчайший путь в топ самых популярных роликов YouTube и в ожоговое отделение травматологии.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Мы никогда не узнаем, почему безымянный американский автолюбитель решил так небрежно переливать бензин из снятого с машины бака в канистру. Ничто не смущало отважного экспериментатора - ни выпавшая лейка, ни разливающееся по полу топливо, ни открытый источник огня поблизости. Он лукаво усмехался в бороду модного нынче фасона и продолжал легкомысленно расплескивать бензин вокруг себя.

И лишь когда огонь полыхнул на пол-гаража - что-то его насторожило. С легким вскриком американец исчез из кадра и теперь или лежит в больнице или занят еще чем-то интересным. Сует гвоздь в электророзетку или дразнит голодного тигра в джунглях или пилит сук дерева, на котором сидит.

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#видео #авто