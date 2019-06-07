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07.06.2019 10:22
Рубрика: Видео

Видео: электрический Mini Cooper отбуксировал грузовой Boeing

Текст: Вадим Давыденко

Всем нравится, когда отважные малыши выглядят на равных с гигантами и силачами, а иногда и сенсационно побеждают их: Давид против Голиафа в битве при Гобе, сборная Северной Кореи против итальянцев на ЧМ-1966 г. и вот теперь кроха Mini против гигантского грузового Boeing.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Электромобиль Mini Cooper SE (электромотор на 184 л.с. и батарея емкостью 42,2 киловатт-часа) запустят в серийное производство лишь осенью этого года, но производящая их компания BMW уже начала готовить покупателей и сняла совместно с Lufthansa Cargo отличный рекламный ролик.

Для демонстрации своих возможностей малышу SE пришлось отбуксировать 150-тонный Boeing по взлетной полосе и он после этого даже не запыхался. А чтобы напомнить зрителям размеры механических "Давида с Голиафом", малыша Cooper загрузили на борт самолета и там, судя по всему, поместились еще десяток таких же электромобилей.

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#видео #авто #BMW