Видео: электрический Mini Cooper отбуксировал грузовой Boeing

Всем нравится, когда отважные малыши выглядят на равных с гигантами и силачами, а иногда и сенсационно побеждают их: Давид против Голиафа в битве при Гобе, сборная Северной Кореи против итальянцев на ЧМ-1966 г. и вот теперь кроха Mini против гигантского грузового Boeing.

Электромобиль Mini Cooper SE (электромотор на 184 л.с. и батарея емкостью 42,2 киловатт-часа) запустят в серийное производство лишь осенью этого года, но производящая их компания BMW уже начала готовить покупателей и сняла совместно с Lufthansa Cargo отличный рекламный ролик.

Для демонстрации своих возможностей малышу SE пришлось отбуксировать 150-тонный Boeing по взлетной полосе и он после этого даже не запыхался. А чтобы напомнить зрителям размеры механических "Давида с Голиафом", малыша Cooper загрузили на борт самолета и там, судя по всему, поместились еще десяток таких же электромобилей.