Выявлена неожиданная опасность регулярных тренировок для женщин

Исследователи из Университета Западной Австралии выяснили, что около 35% женщин, которые регулярно занимаются спортом, испытывают дефицит железа. Об этом пишет Medicalxpress.

- Во-первых, физические упражнения способствуют выработке гормона, который подавляет способность кишечника усваивать железо. Мы также знаем, что повторное воздействие на организм от бега, если человек не успевает восстановиться, может разрушать эритроциты, которые связаны с доставкой микроэлемента и кислорода по всему телу, - отметил доктор Марк Сим.

Он пояснил, что активно тренирующиеся мужчины реже страдают от нехватки железа. Среди симптомов дефицита микроэлемента - чувство вялости, усталости, долгое восстановление после занятий и снижение спортивных результатов в целом.

- Для нормального уровня железа в организме рекомендуется есть красное мясо, бобы, чечевицу, свежую зелень и овощи. Как вариант - принимать железосодержащие добавки, - посоветовал профессор Питер Пилинг.

Отметим, что потребность взрослого человека в железе составляет 1-2 мг в сутки, у детей 0,5-1,3 мг.