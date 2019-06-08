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08.06.2019 14:40
Рубрика: Дороги

Акимов: Угрозы срыва сроков сдачи трассы М-11 нет

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Сергей Михеев
Фатальных проблем, которые бы были критичны для сроков ввода трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург" или технически неустранимы, нет, но к исполнению графика работ есть вопросы. Об этом вице-премьер Максим Акимов заявил журналистам в рамках объезда строящегося под северной столицей 8 участка трассы М-11 "Москва-Санкт-Петербург".

Акимов признал, что на таком сложном объекте обойтись без проблем невозможно. По словам вице-премьера, нужна дополнительная мобилизация ресурсов на объекте: людей, техники. В рамках совещания была достигнута договоренность по срокам, в которые должна быть проведена мобилизация. При этом Акимов уточнил, что есть разница в оценках, поэтому будут проведены дополнительные подсчеты, чтобы получить точные данные.

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
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К мобилизации людей готова подключиться и ГК "Автодор" (генеральный подрядчик), чтобы обеспечить ввод объекта в этом году, уточняется в сообщении пресс-службы госкомпании.

Что касается цены проезда, то ее корректировка не планируется.

"Предельные тарифы на проезд по трассе М-11 определены распоряжением правительства и никакого увеличения стоимости проезда не может быть", - отметил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

Он добавил, что за счет введения абонементов и скидок по транспондерам, на проезде можно будет сэкономить.

Справка "РГ"

Платная скоростная трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург (проект ГК "Автодор") строится параллельно бесплатной М-10. После ввода в эксплуатацию автомобилисты смогут преодолевать расстояние между двумя столицами на скорости 130 км/ч менее чем за 6 часов (сейчас 9-11 часов).

Большинство участков трассы были открыты для движения в предыдущие годы. Строительство последних двух этапов - 7-го и 8-го - общей протяженностью почти 140 км (Новгородская, Ленинградская области и Санкт-Петербург) завершится до конца 2019 года.

Стоимость проезда по трассе для легковых автомобилей составит около 2000 рублей при оплате наличными за проезд в дневное время без подключения к каким-либо системам лояльности. Существует система скидок - до 50% при подключении к системе лояльности, при использовании транспондера, с учетом времени суток проезда.

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