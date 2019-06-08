Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации

Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране. Глава республики сделал это заявление на фоне готовящихся к проведению в стране массовых акций протеста.

"Ситуация очень сложная и тяжёлая. Мы на грани дестабилизации… Я знаю, что вас призывают выйти на протесты, но в ваших рядах будут провокаторы", - заявил Додон в ходе состоявшейся в эту субботу пресс-конференции.

Игорь Додон также обратился к руководству местных силовых ведомств, входящих в состав правительства.

"Господа офицеры! Мы знаем, что вы получили указание не препятствовать действиям провокаторов. Знайте, что ситуация в стране поменяется, и вам придется отвечать за эти преступления. Не думайте, что вас заберут с собой, когда кто-то будет бежать из страны", приводит ТАСС слова президента Молдавии.

Напомним, что после состоявшихся в феврале парламентских выборов, в Молдавии сохраняется сложная внутриполитическая обстановка. Избранные депутаты так и не смогли сформировать парламентское большинство и правительство до истечения установленного законом срока - 7 июня. Эта ситуация может привести к роспуску парламента, однако глава государства пока что такого решения не принял, в расчете на то, что парламентарии все-таки смогут договориться.