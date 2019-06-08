Эксперты рассказали о переделе российского авторынка

На российском авторынке началась классовая борьба. Впервые машины D-сегмента стали популярнее, чем гольф-класс. Впрочем, это вовсе не означает, что россияне стали пересаживаться на более дорогие машины, а совсем даже наоборот.

Пересели в бизнес-класс

На российском авторынке происходят большие перестановки. Сегмент D впервые вошел в тройку крупнейших - после SUV и B-класса. Так, за четыре месяца 2019-го продажи автомобилей бизнес-класса подскочили на 24% и составили 29,7 тыс. единиц, согласно данным агентства "Автостат". В то же время спрос в C-сегменте снизился на 18% - до 28,4 тыс. машин. Стоит отметить, что изменения потребительских предпочтений происходят на фоне продолжающегося роста цен на новые автомобили, в то время как спрос на них - падает.

"Несколько лет назад на российском рынке появились относительно недорогие кроссоверы и седаны, поэтому гольф-класс начал терять популярность. Зато спрос на автомобили сегмента D вырос. Но в целом для рынка такие показатели не позитивны. Люди все больше покупают либо совсем дешевые, либо более дорогие машины, а автомобили массового сегмента становятся менее востребованными, что объясняется общим снижением покупательской способности населения", - поясняет руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "АвтоСпецЦентр" Александр Захаров.

Спрос на бизнес- и премиум-сегменты всегда более стабилен, чем на автомобили среднего класса, отмечет, в свою очередь, директор по маркетингу "Объединенной Автомобильной Корпорации - РРТ" Сергей Новосельский.

Кроме того, по его словам, значительную часть клиентской аудитории D-сегмента составляют чиновники и представители малого и среднего бизнеса. И если на продажи других сегментов негативно повлияло повышение ставки НДС, то в случае с бизнес-классом такой зависимости не было - корпоративные контракты стали определенным драйвером роста для него.

"Короли корпоративов"

Действительно, бессменным лидером D-сегмента в России на протяжении многих лет остается Toyota Camry, и четверть продаж этой модели традиционно приходится на корпоративных клиентов. В апреле прошлого года на российском рынке появилось новое поколение Toyota Camry, что обеспечивает модели растущий спрос. Так, в январе-апреле 2019-го было реализовано 10,9 тыс. этих автомобилей - на 35% больше, чем годом ранее.

Обновление пошло на пользу и бизнес-седану Kia Optima, который занимает второе место в рейтинге бестселлеров D-сегмента. Его продажи за четыре месяца нынешнего года увеличились на 33% до 7,9 тыс. единиц. А замыкает тройку лидеров Hyundai Sonata с показателем 2 тыс. реализованных машин (+29%). Кстати, в конце года на российском рынке появится новое поколение этой модели.

По мнению директора по маркетингу компании "Рольф" Юлии Овчинниковой, с выходом новой Toyota Camry эта модель закономерно сохраняет лидерство в сегменте. А Kia Optima и Hyundai Sonata усиливают свои позиции благодаря взвешенной маркетинговой политике, хорошим корпоративным программам, а также синергии успеха всего модельного ряда корейских производителей. Они успешно вытеснили сильных конкурентов, и прежде всего - разделили аудиторию экс-лидера сегмента - Ford Mondeo.

Между тем, на российском рынке может появиться еще один бизнес-седан - Chevrolet Malibu, производство которого планируется наладить на черкесском заводе "Дервейс" во второй половине нынешнего года. Напомним, эта модель уже продавалась у нас в 2012-2014 гг., однако за все время владельцев нашли немногим более 600 таких автомобилей. Вряд ли Malibu стоит рассчитывать на успех и теперь, хотя если он и вернется в нашу страну, то уже в новом поколении.

Как говорит Сергей Новосельский, у Cadillac/Chevrolet в России крайне слабо развитая дилерская сеть и абсолютно невнятная торговая политика, помноженная на слабый маркетинг. Поэтому рассчитывать на то, что сейчас отличная, в общем-то, модель от Chevrolet займет хоть какие-то значимые позиции на рынке, не приходится.

"Фокус" не прошел

Что касается гольф-класса, спрос снижается даже на самые популярные модели C-сегмента. Бестселлером здесь является Skoda Octavia, чья реализация за четыре месяца 2019-го составила 7,4 тыс. автомобилей - на 3% меньше, чем годом ранее.

Не смог избежать падения продаж и новый Kia Ceed, представленный на российском рынке в августе прошлого года. Его результат составил 6,2 тыс. реализованных машин, что в сравнении с январем-апрелем 2018-го означает 8% со знаком "минус". А замыкает тройку лидеров Ford Focus, который, несмотря на большие скидки в рамках распродаж, также показывает отрицательную динамику - на 33% до 3,5 тыс. единиц.

Кстати, не пользуется у нас особым спросом и родоначальник сегмента - Volkswagen Golf, вернувший на российский рынок прошлой осенью. С начала текущего года россияне купили лишь 560 хэтчбеков этой модели.

По мнению Сергея Новосельского, новый Kia Ceed имеет вполне реальные шансы стать новым лидером С-сегмента в России. Несмотря на сильные позиции Octavia, принципиальное отличие философии Skoda и Kia заключается в том, что автомобили первой, прежде всего, рациональны. А у моделей Kia на первом месте - эмоции, подкрепленные огромным количеством технологических решений и адекватной ценой. Клиент Kia моложе, и в большинстве случаев, он сначала выбирает именно эмоционально, а уже потом определяется с опциями и технической начинкой. И здесь Kia на шаг впереди остального рынка.

"Все то же самое справедливо и по отношению к Volkswagen Golf. Отличный, технически навороченный автомобиль. Но явно завышенная цена и консервативный дизайн не дадут ему занять серьезную позицию в сегменте. Уход же Focus будет более всего выгоден корейским маркам - именно потому, что они схожи в плане цены, концепции дизайна и техническому оснащению. Но при доле Ford в 3%, говорить о серьезном влиянии на рынок не приходится", - комментирует Сергей Новосельский.

В целом, участники рынка ожидают, что выбор моделей гольф-класса продолжит сокращаться, а вместе с ним будет сжиматься и сам сегмент. Причем покупатели переключаются как на более доступные и практичные автомобили B-сегмента, так и на популярные сегодня компактные и среднеразмерные кроссоверы. А вот доля автомобилей D-класса будет расти в основном за счет премиального сегмента.

Как прогнозирует Александр Захаров, перераспределение в сегментах D и C-класса будет наблюдаться и в дальнейшем. А основной фактор, который будет влиять на спрос, - это платежеспособность покупателей.

"К сожалению, на российском рынке мы сегодня наблюдаем негативные тенденции. Вероятно, любители моделей гольф-класса будут и дальше переключаться на все более бюджетные авто. На D-класс будут переходить те, кто раньше предпочитал сегмент E, но сейчас не может позволить себе лишние траты. D-класс подойдет тем, кто привык к комфорту премиум-моделей, но сейчас не располагает достаточными средствами для их покупки", - резюмирует эксперт.