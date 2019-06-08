Французы проиграли туркам в отборе на Евро-2020

В Европе состоялись очередные матчи третьего тура отборочного цикла Евро-2020. В одном из них действующие чемпионы мира французы уступили в гостях Турции - 0:2.

Вероятно, эта встреча стала одной из худших для команды Дидье Дешама за последнее время. "Трехцветные" за всю игру создали лишь пару опасных моментов. Да и таковыми их можно было назвать с большой натяжкой. В то же время хозяева использовали свои шансы: отличились Кан Айхан и Дженгиз Ундер.

Благодаря победе турки единолично возглавили таблицу группы "Н". В активе футболистов Шенола Гюнеша девять очков. Далее идут исландцы, обыгравшие в субботу на своем поле Албанию (1:0), а затем французы. Эти команды набрали по шесть очков.

В остальных матчах дня были зафиксированы следующие результаты: Эстония - Северная Ирландия - 1:2, Беларусь - Германия - 0:2, Хорватия - Уэльс - 2:1, Азербайджан - Венгрия - 1:3, Молдавия - Андорра - 1:0, Бельгия - Казахстан - 3:0, Шотландия - Кипр - 2:1, Россия - Сан-Марино - 9:0, Армения - Лихтенштейн - 3:0, Греция - Италия - 0:3, Финляндия - Босния и Герцеговина - 2:0.