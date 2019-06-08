Покер Дзюбы помог России разгромить Сан-Марино в квалификации Евро-2020

Сборная России разгромила команду Сан-Марино в матче квалификации Евро-2020. Встреча, проходившая на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске, завершилась со счетом 9:0 в пользу хозяев.

Если кто и сомневался, что сборной России нужно играть по всей стране, то после Саранска вопрос можно считать закрытым. Вроде бы и соперник у подопечных Станислава Черчесова, мягко говоря, был не топовый, 211-я команда рейтинга ФИФА, а все равно интерес игра вызвала сумасшедший.

- Как же так, я приехал к вам в гости, а вы не можете предоставить мне номер? - который раз повторял одну и ту же фразу молодой человек передо мной на ресепшне.

- Не могу, у нас все забронировано, - терпеливо отвечала женщина за стойкой. Словно в подтверждение ее слов, в какой-то момент открылась дверь, и фойе наполнилось очередной группой приезжих. Как выяснилось, из Чебоксар.

Проблемы с поиском ночлега в эти дни, надо полагать, возникли у многих. Увидеть сборную России живьем приехали болельщики из Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и других городов. Саранск по объективным причинам всех принять не смог. Поэтому кому-то экстренно пришлось искать прибежище не в самом городе, а в его окрестностях. А были и такие, кто решил проблему небанальным способом, поселившись в местном Иоанно-Богословском монастыре.

Наверняка, что-то подобное происходило в Саранске и прошлым летом, когда здесь проводились матчи чемпионата мира. "Мне кажется, именно в таких небольших городах, как наш, атмосфера турнира чувствовалась сильнее, - делился со мной хозяин местного барбершопа Олег. - Было ощущение бесконечного праздника, на котором все одновременно и гости, и именинники". Визит сборной стал для Саранска событием схожего масштаба.

В день игры уже с утра даже во дворах вдалеке от стадиона можно было повстречать людей либо в футболке сборной, либо с триколором в руках. А в центре города концентрация болельщиков с атрибутикой достигала своего максимума. Власти Саранска, к слову, перекрыли основные улицы, и таким образом центр превратился в большую фан-зону. По сути, организаторам не нужно было ничего придумывать. Все маневры были отработаны еще на ЧМ-2018, следы от которого остались по всему городу. Это и баннеры, и растяжки и ларьки с сувенирной продукцией (кстати, расходившейся на ура), и, разумеется, собственно стадион "Мордовия-Арена". Но какие-то свои фишки перед матчем России с Сан-Марино, конечно, тоже были. Например, на площади Тысячелетия настоящий фурор произвело появление легендарного Андрея Тихонова в компании с Русланом Пименовым. За автографами и фото с экс-футболистами сборной России сразу образовалась приличная очередь.

Ну а самое интересное происходило у подножия стадиона. Российский футбольный союз продолжил практику проведения развлекательной программы в формате match day, которую взял на вооружение в сентябре прошлого года на товарищеском матче с чехами. Если кратко, то прогресс в организации активностей налицо. На этот раз поправка была сделана на историю страны нашего соперника. Помимо традиционных развлечений вроде аквагрима, разных викторин и концерта, можно было сфотографироваться с расхаживавшими в латах рыцарями, пострелять из настоящего лука - в общем, немного почувствовать себя средневековым жителем Сан-Марино, к слову, древнейшего государства Европы в нынешних его границах.

Понятно, что праздник был бы не полон без перфоманса его главных участников, футболистов сборной России. Станислав Черчесов не стал мудрить и на матч в Саранске выставил состав практически идентичный тому, что начинал недавний контрольный матч с "Чертаново". Отсутствовал только Юрий Газинский, который уже успешно перенес операцию после обидной травмы плеча. Его заменил Роман Зобнин.

"Наши парни", а именно так звучит хэштег, запущенный к матчам сборной против Сан-Марино и Кипра, понимая поставленную задачу, с первых же минут прижали гостей к их воротам. Однако некоторое время атаки у россиян получались слишком уж сумбурными. Трибуны со своей стороны делали все, чтобы поддержать игроков: запускали волны, делали всем стадионом "ху", наподобие исландских болельщиков.

Пробить стены сан-маринской оборонительной крепости нашим удалось лишь по истечении 25 минут. Александр Головин просочился в штрафную соперника, прострелил в центр, но мяч от Микеле Чеволи отскочил в сетку ворот - 1:0. Голкипер гостей Элиа Бенедеттини выбил мяч в воздух с такой злостью, словно, он всерьез рассчитывал остаться "сухим" до конца игры.

После гола дела у наших пошли полегче. Плюс явно устал соперник, который из-за разницы в классе был вынужден только отбиваться. На 30-й минуте Артем Дзюба реализовал пенальти, назначенный за фол на Головине, прорывавшемся по центру. И сравнялся с Валерием Карпиным и Андреем Аршавиным в списке лучших бомбардиров сборной России. У всех троих стало по 17 мячей.

До крупного преимущество наших довел Федор Кудряшов, на 37-й минуте разыгравший красивую двухходовку с Антоном Миранчуком. Для Кудряшова этот мяч стал первым в футболке сборной России. Последний гол хозяев в первом тайме на свой счет записал уже сам Антон Миранчук на 41-й минуте.

Во втором тайме россияне продолжили наседать на сборную Сан-Марино. При этом в матче стало больше пауз. Причиной одной из них стал выбежавший на поле парень: чтобы его поймать, на поле выскочило с десяток стюардов. Когда хулигана все же задержали, причем сделали это без особых церемоний, за нарушителя вступился Артем Дзюба.

Затем нападающий вернулся к выполнению своих непосредственных обязанностей. На 73-й минуте Дзюба оформил дубль, а на 76-й сделал хет-трик, успев на добивание после нереализованного им же пенальти. Наконец, на 88-й минуте форвард оформил покер, вогнав мяч в сетку с линии ворот. Таким образом, Артем вышел на чистое четвертое место в списке лучших бомбардиров сборной. У него теперь 20 мячей.

Соло Дзюбы во втором тайме несколько разбавил вышедший на замену Федор Смолов. Он отличился дважды: на 77-й и 83-й минутах. К слову, попутно наши обновили рекорд сборной по количеству голов в одном матче. Раньше больше семи мячей российской национальной команде забить не удавалось.

Понятно, что серьезные выводы по матчу с таким соперником делать не стоит, но болельщикам увиденное понравилось. Последние минуты сборная провела под уже традиционное скандирование - "Молодцы!"