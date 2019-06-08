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08.06.2019 18:17
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Дзюба и братья Миранчуки сыграют с первых минут в матче с Сан-Марино

Текст: Илья Соболев ( Саранск)

Станислав Черчесов определился с составом сборной России на матч квалификации Евро-2020 против Сан-Марино, который пройдет сегодня на саранской "Мордовия-Арене".

Фото: REUTERS/ Francois Lenoir
Россия - Сан-Марино - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020

С первых минут игру начнут следующие игроки: вратарь Маринато Гилерме; защитники: Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Марио Фернандес; полузащитники: Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Александр Головин; форвард: Артем Дзюба.

В запас попали: Лунев, Шунин, Петров, Чернов, Нойштедтер, Беляев, Ахметов, Баринов, Мирзов, Ионов, Чалов, Смолов.

Отметим, что практически тем же составом сборная России начинала недавний контрольный матч против "Чертаново". Только вместо Романа Зобнина был Юрий Газинский, получивший травму плеча.

Матч Россия - Сан-Марино начнется в 19:00 по московскому времени.

Черчесов: Дзюбе девушек доверять нельзя
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