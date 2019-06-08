Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин

Кандидат на пост главы консервативной партии Великобритании, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув признался, что принимал кокаин. Ранее многие его коллеги - кандидаты в лидеры тори - также заявили об употреблении наркотиков в свое время.

"Я несколько раз принимал наркотики на общественных мероприятиях более 20 лет назад, - сказал он в интервью The Daily Mail. - В то время я был молодым журналистом. Это было ошибкой. Я оглядываюсь назад и думаю, жаль, что я это делал".

51-летний Гоув, которому букмекеры отводят третье место в предвыборной гонке после экс-главы МИД Британии Бориса Джонсона и нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, настаивает на том, что его прошлые прегрешения не должны быть направлены против него в гонке за пост лидера тори. "Я не верю, что прошлые ошибки способны дисквалифицировать вас", - подчеркнул Гоув.

В книге о журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости нюхал кокаин.

Также в книге рассказывается о том, как Гоув расчистил дорогу для Терезы Мэй, вытеснив ее главного соперника - Бориса Джонсона - во время предвыборной гонки 2016 года.

"Книга верна, - сказал Гоув в интервью. - Я принимал наркотики. Это то, о чем я глубоко сожалею. Наркотики вредят жизни. Они опасны. Очевидно, что мои коллеги в парламенте и члены консервативной партии должны будут сейчас решить, должен ли я быть лидером. Конечно, когда я работал журналистом, я не думал, что пойду в политику или на государственную службу".

Как отмечают эксперты, Гоув присоединился к политикам, которые обсуждают свои различные "романы с наркотиками". Так, кандидат Рори Стюарт на прошлой неделе заявил в интервью The Telegraph, что он курил опиум в Афганистане на свадьбе.

Министра иностранных дел Джереми Ханта также спросили о том, принимал ли он наркотики, когда был моложе. Хант сказал The Times: "Я думаю, что мне давали легкий каннабис, когда я отправился в поход по Индии". В этом его слова совпадают с признанием Терезы Мэй, когда ее спросили о самой неприятной вещи, которую она когда-либо делала.

В 2005 году в одном из интервью фаворит предвыборной гонки Борис Джонсон повеселил многих своим признанием: "Я думаю, что когда-то мне давали кокаин, но я чихнул, и он не попал мне в нос. На самом деле, я мог нюхнуть сахарную пудру". Спустя годы он подтвердил, что нюхал кокаин и курил "допинг" в подростковом возрасте.