Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин

Новости

Во Владивостоке построят кольцевую автодорогу 06:50
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом 06:21
Мадуро: Чиновники из США получают деньги за критику Венесуэлы 05:23
Первый бородатый летчик в тюрбане появился в ВВС США 04:50
Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам 04:07
Пушков оценил выдвинутые "Нафтогазом" требования к России 03:33
Ракета-носитель Falcon Heavy будет запущена не ранее 24 июня 03:09
В украинском Конотопе автомобиль начальника полиции сбил ребенка 02:45
Жителей столицы Сербии предупредили о нашествии диких кабанов 02:35
Трамп призвал NASA перестать говорить о Луне и сосредоточиться на Марсе 01:28
Улучшение отношений РФ и Европы возможно только после смены Еврокомиссии 00:57
В Канаде посетитель музея случайно открыл запертый 40 лет сейф 00:31
Испанцы разгромили в гостях Фарерские острова 07.06.2019
В ДТП с автобусом в Германии пострадали более 20 школьников 07.06.2019
При обыске в квартире журналиста "Медузы" найдены 5 г кокаина 07.06.2019
На ПМЭФ обсудят развитие научно-технического центра "Сириус" 07.06.2019
В Сирии правительственные силы отразили масштабные атаки в провинции Хама 07.06.2019
Рапота: Соглашение о взаимном признании виз может быть подписано в этом году 07.06.2019
Задержан восьмой фигурант драки, в которой погиб спецназовец 07.06.2019
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду 07.06.2019
Датский участок "Северного потока - 2" построят за 5 недель 07.06.2019
Путин обещал учесть предложения участников ПМЭФ 07.06.2019
Рогозин предложил Китаю объединиться в создании лунной базы 07.06.2019
Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками 07.06.2019
Украинский суд арестовал "Русланы" российской авиакомпании 07.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
08.06.2019 06:10
Рубрика: В мире

Кандидат в лидеры тори Майкл Гоув признался, что нюхал кокаин

Текст: Максим Макарычев

Кандидат на пост главы консервативной партии Великобритании, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув признался, что принимал кокаин. Ранее многие его коллеги - кандидаты в лидеры тори - также заявили об употреблении наркотиков в свое время.

Фото: REUTERS/PETER NICHOLLS Фото: REUTERS/PETER NICHOLLS
Фото: REUTERS/PETER NICHOLLS

"Я несколько раз принимал наркотики на общественных мероприятиях более 20 лет назад, - сказал он в интервью The Daily Mail. - В то время я был молодым журналистом. Это было ошибкой. Я оглядываюсь назад и думаю, жаль, что я это делал".

Фото: REUTERS/ Toby Melville
Мэй покидает пост лидера Консервативной партии: что ждет Британию

51-летний Гоув, которому букмекеры отводят третье место в предвыборной гонке после экс-главы МИД Британии Бориса Джонсона и нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта, настаивает на том, что его прошлые прегрешения не должны быть направлены против него в гонке за пост лидера тори. "Я не верю, что прошлые ошибки способны дисквалифицировать вас", - подчеркнул Гоув.

В книге о журналиста Оуэна Беннетта под названием "Майкл Гоув: человек в спешке" говорится о том, что Гоув признался своим советникам во время предыдущей номинации на пост главы консервативной партии в 2016 году, что в молодости нюхал кокаин.

Также в книге рассказывается о том, как Гоув расчистил дорогу для Терезы Мэй, вытеснив ее главного соперника - Бориса Джонсона - во время предвыборной гонки 2016 года.

Фото: AP/Frank Augstein
В Лондоне недовольны вмешательством Трампа во внутренние дела Британии

"Книга верна, - сказал Гоув в интервью. - Я принимал наркотики. Это то, о чем я глубоко сожалею. Наркотики вредят жизни. Они опасны. Очевидно, что мои коллеги в парламенте и члены консервативной партии должны будут сейчас решить, должен ли я быть лидером. Конечно, когда я работал журналистом, я не думал, что пойду в политику или на государственную службу".

Как отмечают эксперты, Гоув присоединился к политикам, которые обсуждают свои различные "романы с наркотиками". Так, кандидат Рори Стюарт на прошлой неделе заявил в интервью The Telegraph, что он курил опиум в Афганистане на свадьбе.

Фото: Ben STANSALL / AFP
Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон получил повестку в суд

Министра иностранных дел Джереми Ханта также спросили о том, принимал ли он наркотики, когда был моложе. Хант сказал The Times: "Я думаю, что мне давали легкий каннабис, когда я отправился в поход по Индии". В этом его слова совпадают с признанием Терезы Мэй, когда ее спросили о самой неприятной вещи, которую она когда-либо делала.

В 2005 году в одном из интервью фаворит предвыборной гонки Борис Джонсон повеселил многих своим признанием: "Я думаю, что когда-то мне давали кокаин, но я чихнул, и он не попал мне в нос. На самом деле, я мог нюхнуть сахарную пудру". Спустя годы он подтвердил, что нюхал кокаин и курил "допинг" в подростковом возрасте.

В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Россия заявила протест в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море
В МИД России возмущены приговором гражданке РФ Осиповой в США
Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии