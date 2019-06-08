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08.06.2019 18:13
Рубрика: Власть

Косачев рассказал о возможном повороте в политической жизни Молдавии

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Отличные новости из Кишинева! Председателем парламента Республики Молдова избрана Зинаида Петровна Гречаный.
Фото: Facebook Константина Косачева Фото: Facebook Константина Косачева
Фото: Facebook Константина Косачева

Это - достойный выбор и для парламента, и для народа Молдовы. Имею честь знать Зинаиду Петровну уже много лет по совместной и неизменно конструктивной работе на двустороннем треке, в Межпарламентской ассамблее СНГ и в Межпарламентском союзе, где в последнее время она возглавляла нашу общую геополитическую группу "Евразия". И везде проявляла себя с самой лучшей стороны профессионального политика, убеждённого патриота своей страны и компетентного собеседника в обсуждении самых сложных проблем двусторонних отношений и международного сотрудничества.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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И ещё в этой новости - очень важный сюжет возможного и долгожданного поворота в затянувшейся на годы борьбе президентской и парламентской ветвей власти в Молдове. Судьбы нынешней коалиции, во многом ситуативной, еще предстоит узнать, однако политическая жизнь в близкой нам и столь важной для нас Молдове отныне может стать более демократичной, более прозрачной и более конструктивной.

А следовательно - появляются дополнительные возможности для развития и двусторонних российско-молдавских отношений, включая решение проблем Приднестровья. В чем и мы в России вне всякого сомнения очень заинтересованы.

Мои поздравления, уважаемая Зинаида Петровна, и в добрый путь!

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

Константин Косачев: Союз России и Беларуси будет процветать
Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Молдавия Законодательная власть Совет Федерации
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