Косачев рассказал о возможном повороте в политической жизни Молдавии

Отличные новости из Кишинева! Председателем парламента Республики Молдова избрана Зинаида Петровна Гречаный.

Это - достойный выбор и для парламента, и для народа Молдовы. Имею честь знать Зинаиду Петровну уже много лет по совместной и неизменно конструктивной работе на двустороннем треке, в Межпарламентской ассамблее СНГ и в Межпарламентском союзе, где в последнее время она возглавляла нашу общую геополитическую группу "Евразия". И везде проявляла себя с самой лучшей стороны профессионального политика, убеждённого патриота своей страны и компетентного собеседника в обсуждении самых сложных проблем двусторонних отношений и международного сотрудничества.

И ещё в этой новости - очень важный сюжет возможного и долгожданного поворота в затянувшейся на годы борьбе президентской и парламентской ветвей власти в Молдове. Судьбы нынешней коалиции, во многом ситуативной, еще предстоит узнать, однако политическая жизнь в близкой нам и столь важной для нас Молдове отныне может стать более демократичной, более прозрачной и более конструктивной.

А следовательно - появляются дополнительные возможности для развития и двусторонних российско-молдавских отношений, включая решение проблем Приднестровья. В чем и мы в России вне всякого сомнения очень заинтересованы.

Мои поздравления, уважаемая Зинаида Петровна, и в добрый путь!

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.