Куда поедет "уазик" с развернутым на 180 градусов задним мостом

Кто сильнее: слон или кит? Кто круче: Сталлоне или Шварценеггер? Какие колеса утянут машину в свою сторону - передние или задние - если задний мост развернуть на 180 градусов и приварить? Подобные вопросы всегда будут волновать мальчиков старше 8 и младше 80 лет, особенно если у них есть купленная недорого на авторазборке б/у машина, сварочный аппарат и слишком много свободного времени.

Блогеры из "Гаража 54" осуществили давно задуманный эксперимент и сделали из "уазика" автомобильный тянитолкай, у которого передние колеса рвутся вперед, а задние - в обратную сторону. Куда же в итоге вынесут машину 70 с лишним лошадиных сил? А не разорвут ли ее пополам два ведущих моста, если надавить на газ изо всех сил?

Как выяснилось в ходе эксперимента, не разорвут - спасла жесткая рама. На мягком грунте УАЗ практически не тронулся с места, быстро выкопав каждым колесом по глубокой рытвине. А вот на асфальте, где сцепление было получше, колеса одного моста всё-таки потянули автомобиль за собой, преодолевая сопротивление второй пары шин.

Догадаетесь без просмотра видео, какая пара колес все же оказалась сильнее? Подсказка - та, на которую выше нагрузка.