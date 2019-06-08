Мадонна сняла клип с ВИЧ-инфицированным рэпером-трансгендером

Шестидесятилетняя американская певица и актриса Мадонна, очень возмущающаяся, когда упоминают ее возраст, продолжает в лучших своих традициях шокировать.

Артистка представила мрачное шестиминутное видео на трек "Темный балет" (Dark Ballet) - последний сингл, предваряющий релиз нового "номерного" альбома певицы Madame X, который выходит 14 июня. Ранее с него были выпущены синглы Future, Crave, I Rise и Medellin.

В видео на песню, в которой речь идет про несправедливость мироустройства, лицемерие и про то, что все вокруг одержимы лишь славой, роль Жанны д'Арк исполнил ВИЧ-инфицированный трансгендер Микки Бланко (Mykki Blanco).

Настоящее имя Бланко - Майкл Дэвид Куатлбаум-младший. Это 33-летний рэпер, поэт и ЛГБТ-активист. Дебютный альбом выпустил в 2016 году. О том, что он с 2011 года ВИЧ-положителен, музыкант рассказал через свой Facebook в 2015-м.