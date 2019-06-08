Мексика увеличит объемы покупаемой у США сельхозпродукции

Мексика готова увеличить поставки сельскохозяйственных товаров, закупаемых у США. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в своем Twitter.

"Мексика незамедлительно согласилась начать покупку больших объемов сельскохозяйственной продукции у наших прекрасных патриотов-фермеров", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Мексика и США достигли договоренностей по мигрантам и торговле. Мексика снизит нелегальную миграцию своих граждан в Америку путем размещения Национальной гвардии по всей стране и на своей южной границе с Штатами. США, в свою очередь, не будут вводить пошлины на мексиканские товары.