Минкомсвязь оценит информационную безопасность интернета вещей

Минкомсвязь собирается проанализировать информационную безопасность интернета вещей и других "умных" технологий. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил заместитель министра Алексей Соколов.

Работа будет проведена в рамках национальной программы "Цифровая экономика". По итогам министерство планирует разработать требования и методики проверки соответствия технологий, в том числе с учетом требований законодательства о безопасности критической информационной инфраструктуры.

В числе угроз информационной безопасности Алексей Соколов назвал отсутствие в российской практике просчитанных решений успешности внедрения интернета вещей в масштабе страны. Он пояснил, что поскольку интернет вещей предусматривает возможность дистанционного ограничения подачи ресурсов, с помощью кибератаки можно обесточить социально значимый объект или целый город.

"Мы планируем решать эту задачу совместно с министерством энергетики. Будем делать акцент на использовании преимущественно отечественного телекоммуникационного оборудования и интеллектуальных систем учета, обращая особое внимание на применение российской компонентной базы", - сказал Соколов, слова которого приводит ТАСС.