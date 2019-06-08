Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школе

Министерство просвещения России прокомментировало инициативу, которую выдвинула уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Детский омбудсмен РФ предложила ввести в школах уроки семейных ценностей.

- Минпросвещения рассматривает инициативы, актуальные для российского образования, в установленном порядке, - сообщили "РГ" в ведомстве. - На данный момент нововведения, касающиеся внедрения новых предметов, не планируются.

Ранее Анна Кузнецова заявила, что "уроки семейных ценностей должны быть введены во всех образовательных учреждениях". Также она напомнила, что в России действует программа "Десятилетие детства".