Минздрав заявил о снижении мужской смертности

Он уточнил, что смертность тесно ассоциирована с так называемыми факторами риска. В их числе - потребление алкоголя, табака, низкая физическая активность, нерациональное питание, недостаточная мотивация к здоровому образу жизни.
Хотя с 2011 года, по расчетам экспертов, потребление алкоголя сократилось. "Оно снизилось примерно с 18 литров до 9,3 литра - 2018 году", - приводит слова замминистра ТАСС.
В России принята Стратегия развития здравоохранения до 2025 года. Ее первый этап рассчитан на срок до 2021 года. За это время планируется достичь увеличения ожидаемой продолжительности жизни до 74 лет, снижения смертности, сокращения потребления алкоголя (до 9,1 литра на человека) и табака.
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