Неделя торгов русского искусства в Лондоне установила новые рекорды

5 июня завершились аукционы предметов русского искусства в Лондоне, которые традиционно проходят два раза в год: в июне и в ноябре. Итоговая выручка от продаж аукционных домов Christie's, Sotheby's, MacDougall's и Bonhams составила 36 млн фунтов стерлингов (45 млн долларов США), и на сей раз торги отметились приятными для арт-рынка русского искусства рекордами.

"Русская неделя" началась в Christie"s, и началась она очень бодро. При оценочной стоимости в 1 млн фунтов стерлингов, топ-лот торгов "Натюрморт с сиренью" Кузьмы Петрова-Водкина продался за 9 млн включая комиссионные. Эта сумма рекордна не только для самого художника, но и для всех произведений живописи, проданных в рамках аукциона русского искусства.

Однако звание "самого дорогого" российского художника принадлежит Казимиру Малевичу, за "Супрематическую композицию" которого заплатили 85,8 млн долларов, но работы Малевича продаются вместе с картинами Моне и Пикассо на более крупных торгах импрессионистов и модернистов.

Также любопытной деталью торгов в понедельник стала реализация 30 лотов русского художника и графика Сергея Чехонина на 1 млн фунтов стерлингов - огромный интерес и результат для работ Чехонина.

На "русских" торгах, конечно, нельзя обойтись без предметов декоративного-прикладного искусства. Можно отметить редкое агитационное советское блюдо по эскизу Стеллы Венгеровской, ушедшее за небывалую для предмета такой категории сумму в 275 тысяч фунтов стерлингов.

Редкое фарфоровое блюдо, Императорский фарфоровый завод, 1910 и Государственный фарфоровый завод, 1923, по эскизу Стеллы Венгеровской Фото: www.christies.com

Общая выручка торгов в Christie’s составила 16 млн фунтов стерлингов

На следующий день, 4 июня, эстафету приняли Sotheby's, у которых топ-лот тоже ушел за приличную сумму. Как и у их вечного соперника, звездой торгов стал "Натюрморт" кисти Михаила Ларионова 1910-х годов, написанный до его отъезда в Париж. Картина не выставлялась на публике с конца 1960-х годов, и ее наличие на аукционе тоже можно считать большой удачей. При оценочной стоимости от 1 млн до 1,5 млн фунтов, произведение в итоге ушло за 2,2 млн фунтов.

Михаил Ларионов, "Натюрморт", около 1915 год Фото: www.sothebys.com

Sotheby's также представили несколько морских пейзажей Ивана Айвазовского - любимая классика, которая стабильно появляется и продается в рамках аукциона русского искусства. На сей раз отличилась работа "Корабль на закате у Кап Мартена" 1859 года, сохранившаяся в превосходном состоянии. Произведение ушло за 1,9 млн фунтов стерлингов, превысив оценочную стоимость в 500-700 тысяч фунтов в несколько раз.

Айвазовский, "Корабль на закате у Кап Мартена", 1859 Фото: www.sothebys.com

Другой приятной для Sotheby's продажей стала работа кисти Константина Маковского "Боярыня", которая до этого года хранилась в частной коллекции в США. Глава отдела русского искусства Sotheby's Рето Барметтлер отмечает, что нашел эту картину покрытой толстым слоем пыли, но после реставрации работа засияла по-другому, и портрет русской красавицы стал одним из "лиц" торгов в июне. С эстимейтом от 80 до 120 тысяч фунтов стерлингов работа продалась за 250 тысяч фунтов стерлингов.

Константин Маковский, "Боярыня" Фото: https://cdn.media-desk.sothebys.psdops.com

Итоговая выручка Sotheby's за торги составила 12,5 млн фунтов стерлингов

5 июня последние торги состоялись сразу в двух аукционных домах: в MacDougall's, которые специализируется на русском искусстве, и в Bonhams. У этих аукционных домов сумма продаж, как и ожидалось, меньше, чем у Christie's и Sotheby's, монополистов аукционного бизнеса, но и в этот раз они сумели предоставить и продать интересные работы.

MacDougall's cумели продать свой топ-лот - работу Бориса Кустодиева "Бахчисарай" 1917 года. Цена этой картины с изображением татарского базара тоже перевалила за "миллионный" порог, и лот ушел за 1,6 млн фунтов стерлингов. Надо отметить, что эта работа выставлялась на продажу в 2014 году в Sotheby". Тогда она ушла покупателю за 1,2 млн фунтов стерлингов. Другая крупная продажа в MacDougall's состоялась на 305 тысяч фунтов - столько покупатель готов был заплатить за "Портрет Александра Божерянова" авторства Юрия Анненкова.

В итоге MacDougall's реализовали лоты на 5,3 млн фунтов стерлингов за эти торги

Bonhams завершили "русскую неделю" вечером 5 июня, также сумев продать свой топ-лот. "Портрет девочки в розовом платье" авторства Филиппа Малявина, который он уже написал в эмиграции, продался за 312,5 тысяч фунтов - в пределе нижнего эстимейта в 300 тысяч фунтов.

Bonhams еще отметились продажей коллекции фигурок животных фирмы Фаберже, собранных леди Кэролайн Оппенхаймер. Аукционный дом выручил за это собрание 816,9 тысяч фунтов. Из этой коллекции дороже всего продалась таблетница в форме лягушки из нефрита и драгоценных камней: она ушла с молотка за 225 тысяч фунтов при оценочной стоимости в 50-60 тысяч фунтов.

Таблетница в форме лягушки из нефрита и драгоценных камней фирмы Фаберже Фото: www.bonhams.com

Итоговая выручка Bonhams составила 1,9 млн фунтов стерлингов

В итоге за три дня четыре аукционных дома реализовали предметы русского искусства на сумму в 36 млн фунтов стерлингов, чуть больше чем в ноябре прошлого года. Тогда четверка аукционных домов выручила 35 млн фунтов. Конечно, такую разницу назвать резким скачком вверх, но как отмечает специалист по русскому искусству Джеймс Баттервик, некоторые предметы ушли с молотка по докризисным ценам. Добавьте к этому же локальные рекорды, которые не могут не радовать. В целом, "русская неделя" вышла оптимистичной.