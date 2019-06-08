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08.06.2019 12:58
Рубрика: Легковые авто

Ravon анонсировал новый кроссовер ценой до 1 млн рублей

Текст: Андрей Полухин
Две бюджетные новинки планирует вывести на рынок узбекский завод GM Uzbekistan. В России автомобили этого производителя известны под брендом Ravon.
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Речь идет о седане или хэтчбеке стоимостью 10 тысяч долларов и компактном кроссовере по цене от 15 тысяч долларов. Об этом на пресс-конференции в Ташкенте заявили зампредседателя правления "Узавтосаноат" (владелец завода) Рустам Юсупов и начальник отдела стратегического планирования Рустам Кадиров.

"Мы готовим модели, которые будут пользоваться более массовым спросом. Я думаю, что в ближайшем будущем мы официально анонсируем и оповестим всех. Наработки есть в этом вопросе", - приводит слова Юсупова сайт Podrobno.uz.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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"С уверенностью могу сказать, что это будут уже совершенно новые модели и их производство начнется параллельно с выпускающимися сегодня", - подчеркнул Кадиров.

Он добавил, что подразумевается производство не 1-2 тысяч машин, а сотен тысяч. Для этого потребуются "массовые инвестиции". По всей видимости, средства найдутся, поскольку выпуск "бюджетников" предусмотрен Концепцией развития узбекского автопрома до 2030 года.

"Документ охватывает 2 перспективных направления: в ближайшие 5 лет основное внимание будет уделяться производству дешевых автомобилей по цене около 10 000 долларов. Мы прогнозируем на них высокий спрос. Также мировой опыт показывает, что популярностью из года в год пользуются кроссоверы - машины повышенной проходимости. Исходя из этого, второе направление - выпуск мини-кроссоверов, цена на которые составит порядка 15 000 долларов", - пояснил Кaдиров.

На данный момент GM Uzbekistan выпускает 8 моделей под брендами Chevrolet (на экспортных рынках - Ravon). Это хэтчбек Spark (R2), седаны Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Malibu, кроссоверы Tracker, микровэны Damas и Labo. В ближайшее время узбеки начнут производить кроссоверы Chevrolet Equinox, Trailblazer и Traverse.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
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Напомним, в России до мая 2018 года продавались все четыре модели Ravon. Как сообщала "РГ", во второй половине 2019-го на автозаводе в Черкесске планируется начать производство автомобилей Chevrolet Malibu и Ravon R2.

Кроме того, как сообщал Drom, GM Uzbekistan может возобновить экспорт в Россию тех же R2 и R4. Первые могут прийти по цене от 799 900 рублей, вторые - от 779 900.

#Ravon