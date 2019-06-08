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08.06.2019 14:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД подтвердило госпитализацию журналиста Голунова

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков, госпитализирован. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Москве.

При обыске в квартире журналиста "Медузы" найдены 5 г кокаина

В ведомстве пояснили, что после жалоб Голунова на плохое самочувствие ему вызвали скорую. Врачи приняли решение о госпитализации по результатам осмотра. По данным "Интерфакса", его направили в 71-ю городскую больницу.

Голунова задержали 7 июня на Цветном бульваре в Москве. По данным информагентств, при личном досмотре у него в рюкзаке обнаружили пять пакетиков с порошкообразным веществом. На месте фактического проживания журналиста нашли три пакетика и сверток с порошкообразным веществом и весы.

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