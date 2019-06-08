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08.06.2019 22:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отправил журналиста Голунова под домашний арест

Журналист Иван Голунов, которого задержали 6 июня в связи с подозрением в попытке сбыта наркотиков, отправлен под домашний арест. Такое решение принял вечером в субботу, 8 июня, Никулинский суд Москвы.

МВД подтвердило госпитализацию журналиста Голунова

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", - передает РИА Новости слова судьи.

Домашний арест продлится до 7 августа. Журналист был освобожден в зале суда.

Напомним, столичная полиция утверждает, что при досмотре у Голунова были найдены пакеты с наркотическим порошком. Другие обнаружили по месту жительства журналиста. Возбуждено уголовное дело. Голунова проверяют на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе".

Сам Голунов с обвинениями не согласен.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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