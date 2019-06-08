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08.06.2019 17:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

Текст: Владимир Баршев

В одном из парков на Юго-Западе Москвы задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Фото: vesti.ru
Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ

Об это сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова РИА Новости.

В ночь с 7 на 8 июня рядом с прудом в парке на Южнобутовской улице было обнаружено тело мужчины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти. По информации источника в правоохранительных органах, мужчина вступился за группу молодых людей. В результате его сильно избили и сбросили в пруд. По другой информации, он вступился за беременную девушку.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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