В одном из парков на Юго-Западе Москвы задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Об это сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова РИА Новости.

В ночь с 7 на 8 июня рядом с прудом в парке на Южнобутовской улице было обнаружено тело мужчины 1985 года рождения с признаками насильственной смерти. По информации источника в правоохранительных органах, мужчина вступился за группу молодых людей. В результате его сильно избили и сбросили в пруд. По другой информации, он вступился за беременную девушку.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.