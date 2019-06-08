Новости

Во Владивостоке построят кольцевую автодорогу 06:50
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом 06:21
Мадуро: Чиновники из США получают деньги за критику Венесуэлы 05:23
Первый бородатый летчик в тюрбане появился в ВВС США 04:50
Трамп: США и Мексика достигли соглашения по торговле и мигрантам 04:07
Пушков оценил выдвинутые "Нафтогазом" требования к России 03:33
Ракета-носитель Falcon Heavy будет запущена не ранее 24 июня 03:09
В украинском Конотопе автомобиль начальника полиции сбил ребенка 02:45
Жителей столицы Сербии предупредили о нашествии диких кабанов 02:35
Трамп призвал NASA перестать говорить о Луне и сосредоточиться на Марсе 01:28
Улучшение отношений РФ и Европы возможно только после смены Еврокомиссии 00:57
В Канаде посетитель музея случайно открыл запертый 40 лет сейф 00:31
Испанцы разгромили в гостях Фарерские острова 07.06.2019
В ДТП с автобусом в Германии пострадали более 20 школьников 07.06.2019
При обыске в квартире журналиста "Медузы" найдены 5 г кокаина 07.06.2019
На ПМЭФ обсудят развитие научно-технического центра "Сириус" 07.06.2019
В Сирии правительственные силы отразили масштабные атаки в провинции Хама 07.06.2019
Рапота: Соглашение о взаимном признании виз может быть подписано в этом году 07.06.2019
Задержан восьмой фигурант драки, в которой погиб спецназовец 07.06.2019
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду 07.06.2019
Датский участок "Северного потока - 2" построят за 5 недель 07.06.2019
Путин обещал учесть предложения участников ПМЭФ 07.06.2019
Рогозин предложил Китаю объединиться в создании лунной базы 07.06.2019
Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками 07.06.2019
Украинский суд арестовал "Русланы" российской авиакомпании 07.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
08.06.2019 06:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Во Владивостоке построят кольцевую автодорогу

Текст: Анна Бондаренко

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Приморья Олег Кожемяко и руководство компаний "Автодор" и АО "ИнфраВЭБ" подписали соглашение по подготовке и реализации инвестпроекта "Владивостокская кольцевая автомобильная дорога", сообщает пресс-служба краевой администрации.

Как сказал глава региона, соглашение дает возможность уже сейчас начать работу над проектом ВКАД: "Предполагается строительство моста на остров Русский через остров Елена. В связи с этим сейчас структуры будут готовить предложения, расчеты, в том числе по стоимости".

Фото: Александр Шансков/ РГ
Мост через Лену поможет Якутии сэкономить на северном завозе

Возведение этого моста - первый этап строительства ВКАД. Предстоит проработать, возможно при применить при этом государственно-частное партнерство, чтобы уже в 2019 году выйти на проведение конкурсных процедур.

"В следующем году можно будет объявить конкурс на проектирование и строительство первой части ВКАДа", - заявил Олег Кожемяко.

По словам генерального директора "ИнфраВЭБ" Юрия Корсуна, структура готова оказать содействие в привлечении частного капитала для финансирования проекта.

Напомним, что ВКАД должен соединить район Эгершельда с островом Русский, предоставив дублирующий выезд из города. Впервые о проекте предметно заговорили в 2013 году, затем был подготовлен расчет экономической эффективности строительства. Разработчик предложил проложить магистраль как по прибрежной полосе Амурского залива, так и по его акватории, построив низководный мост и тоннели. В сентябре 2015 года идею обсуждали на Восточном экономическом форуме. Проектом тогда заинтересовались компании из КНР, Республики Корея, Японии и других стран.

Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Россия заявила протест в связи с инцидентом в Восточно-Китайском море
В МИД России возмущены приговором гражданке РФ Осиповой в США
Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии