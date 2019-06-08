Кузнецова: Надо смягчить ситуацию для детей осужденной в США Осиповой

Надо приложить максимум усилий, чтобы смягчить ситуацию для детей осужденной в США Богданы Осиповой, считает детский омбудсмен Анна Кузнецова, прокомментировавшая эту ситуацию в кулуарах Петербургского экономического форума.
Богдана Осипова приговорена судом в Канзасе к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство. В течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
В 2014 году Богдана Осипова покинула США с ребенком от Мобли и будучи беременной вторым их общим ребенком. При этом она получила в американском суде безраздельное опекунство над детьми. В 2017 году она вернулась в Америку для урегулирования спора с бывшим мужем и была задержана.
- Мы ожидали более мягкого приговора, - цитирует слова Анны Кузнецовой агентство РИА Новости.
По ее словам теперь, когда у детей нет ни папы, ни мамы, надо приложить все усилия, чтобы смягчить эту ситуацию. Узнать все, что происходит, и стараться сделать все возможное, чтобы смягчить ситуацию с целью максимально помочь детям - таков план действий. Дети Осиповой пока, по ее словам, находятся с родственниками.
Фактор в пользу экспорта
Конкурентоспособность российской экономики напрямую зависит от того, насколько комфортен для производителей товаров на экспорт выход на международные рынки. Зампредседателя правления Московского кредитного банка Александр Казначеев рассказал, какие механизмы международного финансирования сыграют ключевую роль в поддержке российского экспорта и импорта в 2019 году
Без тепличных условий
Острые вопросы взаимодействия экономики и экологии обсудили эксперты Петербургского международного экономического форума. Дискуссия развернулась в рамках сессии "Глобальный климатический вызов: ограничение или драйвер развития?"
На портале госуслуг можно будет оплатить автоштраф без комиссии
Минкомсвязь и национальная система платежных карт подписали соглашение об оплате картой "Мир" на сайте госуслуг автоштрафов без комиссии. Кроме того, на портале госуслуг скоро появятся комплексные услуги
Службы занятости начнут предоставлять новые услуги
Роструд меняет концепцию работы служб занятости населения. Об этом рассказал "РГ" на замглавы ведомства Денис Васильев. "Мы предлагаем сделать более прозрачную систему за счет внедрения новых услуг", - добавил он
Президент поставил задачу вывести РФ на среднеевропейский уровень жизни
Россия должна закрепиться на среднеевропейском уровне по основным показателям качества жизни и благополучия граждан. Об этом заявил Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме
Эксперт дал прогноз по ценам на красную икру нового улова
Лососевый коллапс 2017 года, когда цены на красную икру пробили отметку в 5000 рублей за килограмм, эксперты исключают. Самая дорогая икра попадет на прилавки не раньше августа и будет стоить не выше 3000 рублей за килограмм
Силуанов считает, что бизнес развратили льготы
Большинство предпринимателей развращенны льготами и субсидиями, а причина их отказа инвестировать средства внутри страны - нигилизм. Такое мнение выразил министр финансов РФ Антон Силуанов
Волин рассказал об успехах при переходе на "цифру" на третьем этапе
После старта третьего этапа перехода на цифровое вещание только 50 человек обратились за помощью на горячую линию. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин