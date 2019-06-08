Кузнецова: Надо смягчить ситуацию для детей осужденной в США Осиповой

Надо приложить максимум усилий, чтобы смягчить ситуацию для детей осужденной в США Богданы Осиповой, считает детский омбудсмен Анна Кузнецова, прокомментировавшая эту ситуацию в кулуарах Петербургского экономического форума.

Богдана Осипова приговорена судом в Канзасе к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство. В течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.

В 2014 году Богдана Осипова покинула США с ребенком от Мобли и будучи беременной вторым их общим ребенком. При этом она получила в американском суде безраздельное опекунство над детьми. В 2017 году она вернулась в Америку для урегулирования спора с бывшим мужем и была задержана.

- Мы ожидали более мягкого приговора, - цитирует слова Анны Кузнецовой агентство РИА Новости.

По ее словам теперь, когда у детей нет ни папы, ни мамы, надо приложить все усилия, чтобы смягчить эту ситуацию. Узнать все, что происходит, и стараться сделать все возможное, чтобы смягчить ситуацию с целью максимально помочь детям - таков план действий. Дети Осиповой пока, по ее словам, находятся с родственниками.