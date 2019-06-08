Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани

В Сети появилось видео жесткой посадки частного легкомоторного самолета, которая произошла сегодня в 11.30 в Новокубанском районе Краснодарского края.

Судя по кадрам, самолет приземлился в заросли травы на небольшой возвышенности, которых много в здешних окрестностях.

Как уже сообщалось, это случилось недалеко от хутора Фортштадт (в нем проживают около 500 человек). Во время инцидента пострадали пилот воздушного судна и пассажир, которые были отправлены в больницу.

Сотрудники Южного следственного управления на транспорте СУ СКР и транспортной прокуратуры ЮФО устанавливают на месте причину аварии.