В Свердловской области потушили пожар в колонии

Открытое горение на территории исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области ликвидировано, сообщили в региональном УФСИН.

Вспыхнувший утром пожар охватил две тысячи квадратных метров. Сейчас сотрудники МЧС занимаются проливкой и разбором поврежденных конструкций.

Заключенные находятся на территории колонии в безопасном месте. При необходимости их могут перераспределить по другим исправительным учреждениям, передает ТАСС.

К месту ЧП вылетели руководители главных управлений ФСИН и МЧС региона.

Справка "РГ"

Гаринская колония строгого режима рассчитана на 550 человек, она самая маленькая в Свердловской области.