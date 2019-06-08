Отборочный турнир на Евро-2020 продолжается. Этим вечером сборная России встретится в Саранске с главным аутсайдером группы I - Сан-Марино.

Сегодняшние соперники команды Станислава Черчесова умудрились влететь Кипру 0:5, а потом дома уступили шотландцам.

С группой нам, конечно, повезло: из по-настоящему серьёзных соперников - только бельгийцы. Но это не причина терять концентрацию. И чтобы об этом самим себе напомнить, россиянам этот матч нужно уверенно выиграть.

Начало - в 19:00.