Новости

Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии 17:38
В Техасе запретили продавать табачную продукцию лицам младше 21 года 17:37
Мадонна сняла клип с ВИЧ-инфицированным рэпером-трансгендером 17:28
Новые внедорожники УАЗа получат технологии Aurus 17:22
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов 17:14
В Подмосковье самолет совершил жесткую посадку в лесу 16:58
Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, упала в обморок во время допроса 16:45
Лидер партии социалистов возглавил парламент Молдавии 16:27
В Москве убит мастер спорта по греко-римской борьбе 16:10
Как и где Haval будет выпускать кроссоверы за 1,8 млн рублей 15:52
Мексика увеличит объемы покупаемой у США сельхозпродукции 15:48
Кузнецова: Надо смягчить ситуацию для детей осужденной в США Осиповой 15:42
Минск и Москва приближаются к общему знаменателю накануне встречи премьеров 15:38
Рогозин: У нас есть возможность работать с НАСА и после 1 января 2023 года 15:26
СК сообщил подробности жесткой посадки самолета на Кубани 15:14
Ученые назвали популярный напиток, продлевающий жизнь 15:04
МВД подтвердило госпитализацию журналиста Голунова 14:58
В Испании из-за поломки аттракциона пострадали 28 человек 14:52
Картина Кандинского "Лестница к замку" продана за 2,5 млн евро 14:49
На Кубани агроном хозяйства погиб от удара лопастью вертолета 14:24
Минфин к концу июня выпустит "народные облигации" на новых условиях 14:10
РФС отреагировал на возможное исключение России из Лиги чемпионов 14:02
Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани 13:58
Минкомсвязь оценит информационную безопасность интернета вещей 13:49
Орешкин: Россия и Беларусь обсуждают вопрос введения единой валюты 13:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие машины лучше защищены от похищений
Какие машины лучше защищены от похищений
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
Жители каких регионов боятся смены работы и снижения зарплаты
08.06.2019 16:52
Рубрика: Спорт

Россия - Сан-Марино. Онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020

Текст: Дмитрий Сосновский
Фото: REUTERS/ Francois Lenoir Фото: REUTERS/ Francois Lenoir
Фото: REUTERS/ Francois Lenoir

Отборочный турнир на Евро-2020 продолжается. Этим вечером сборная России встретится в Саранске с главным аутсайдером группы I - Сан-Марино.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Черчесов: Дзюбе девушек доверять нельзя

Сегодняшние соперники команды Станислава Черчесова умудрились влететь Кипру 0:5, а потом дома уступили шотландцам.

С группой нам, конечно, повезло: из по-настоящему серьёзных соперников - только бельгийцы. Но это не причина терять концентрацию. И чтобы об этом самим себе напомнить, россиянам этот матч нужно уверенно выиграть.

Начало - в 19:00.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Спортивные организации Российский футбольный союз Сборная России по футболу Спортивные онлайн-трансляции Чемпионат Европы по футболу - 2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Акимов: Угрозы срыва сроков сдачи трассы М-11 нет
Орешкин: Россия и Беларусь обсуждают вопрос введения единой валюты
РФС отреагировал на возможное исключение России из Лиги чемпионов
Пушилин сравнил риторику Зеленского и Порошенко по ситуации в Донбассе