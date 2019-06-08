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08.06.2019 22:29
Рубрика: В мире

В 30-й "желтый субботник" не обошлось без стычек с полицией

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Нынешний, 30-й по счету общенациональный день протестов, как и предыдущий, неделю тому назад, был отмечен снижением активности движения "желтых жилетов".

По данным Министерства внутренних дел, в нем приняли участие немногим более 10 тысяч человек, из них 1100 в Париже, а точнее на его периферии. Дело в том, что впервые "жилеты" решили провести марш не в столице, как было заведено ранее, а в его предместьях. Объявленная цель - постараться привлечь на свою сторону тамошних жителей, в основном выходцев из стран Северной и Западной Африки.

Фото: AP Photo/Thibault Camus
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Транспарант, который манифестанты несли в голове колонны, был весьма красноречив: "Мы не забыли и не простили: 2005 год - 2019 год". Тем самым "жилеты" провели параллель между нынешними события и теми, что воспламенили окраины французских городов 14 лет тому назад, когда в местечке Клиши-су-Буа под Парижем погибли два подростка тунисского и мавританского происхождения. Спасаясь от полиции, они спрятались в трансформаторной будке, где получили смертельный удар током высокого напряжения. Беспорядки длились несколько недель, а тогдашний президент Жак Ширак был вынужден даже объявить в стране чрезвычайное положение.

Собравшись у стадиона "Стад де Франс" в Сен-Дени, манифестанты прошли по северным пригородам Парижа, призывая обитателей, которые, заметим, особого интереса к "желтожилетным акциям" никогда не проявляли, присоединиться к шествию. Правда, без особого успеха. Однако, в их ряды смогли затесаться несколько десятков парней в черных одеждах и масках, скрывающих лица.

В районе северного пригорода Дранси они попытались вступить в силовой контакт с полицейскими. Произошло несколько стычек, в ходе которых правоохранители применили слезоточивый газ. Тем не менее, основная масса демонстрантов, проделав 12-километровый путь, разрозненными группами добралась до восточного пригорода Бобиньи, где на площади перед префектурой департамента Сена-Сен-Дени завершился их марш-бросок по социально неблагополучным окраинам.

Фото: REUTERS
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Куда горячее было на юго-западе Франции в Монпелье, который был объявлен на эту субботу "региональной столицей", выступлений "жилетов". По данным местной префектуры, в городе собралось около двух тысяч человек, причем минимум пятая часть из них была настроена весьма агрессивно. Столкновения с жандармами и полицейскими начались во второй половине дня, когда манифестанты решили пробиться в центр города, объявленный накануне городскими властями запретной зоной. Протестующие метали в полицейских булыжники, бутылки, петарды. Те сначала отвечали гранатами со слезоточивой начинкой, а после вход пошли и водометы.

Это противоборство продлилось до самого наступления сумерек. В итоге полтора десятка человек получили травмы разной тяжести, а насколько демонстрантов были арестованы.

В мире Европа Франция Акции "желтых жилетов" в Париже
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