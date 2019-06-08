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08.06.2019 10:30
Рубрика: В мире

В Минске откроется уникальная выставка, посвященная Эми Уайнхаус

Текст: Максим Макарычев

В Минске 15 июня откроется уникальная выставка, посвященная культовой певице Эми Уайнхаус, чьи предки родом из Беларуси, сообщает belta.by. Она продлится в Художественной галерее Михаила Савицкого до 31 августа.

Ранее выставка "Эми Уайнхаус: Семейный портрет" триумфально прошла в Мельбурне, Брюсселе, Сан-Франциско и других городах мира. Минск - единственный город в странах СНГ, где организована экспозиция. Столица Беларуси выбрана не случайно. Предки шестикратной обладательницы премии "Грэмми" родом из Беларуси. Прапрадед Эми - Харрис Уайнхаус в 1890 году переехал со своей семьей из Минска в Лондон.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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Выставка представляет собой историю об Эми, ее семье, происхождении, начале карьеры. Будут экспонироваться личные вещи, раскрывающие характер певицы и атмосферу, в которой рождалось ее творчество. Также на выставке представлены уникальные семейные фотографии, гитары, пластинки, коллекция любимой одежды, статуэтки "Грэмми". Отдельная часть экспозиции отведена под генеалогическое древо семьи Уайнхаус.

Кроме того, 23 июня в Минске пройдет концерт памяти певицы.

Напомним, что Эми Уайнхаус скончалась в Лондоне 23 июля 2011 года в возрасте 27 лет от сердечного приступа, вызванного алкогольной интоксикацией.

В мире экс-СССР Беларусь
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