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08.06.2019 02:45
Рубрика: В мире

В украинском Конотопе автомобиль начальника полиции сбил ребенка

Текст: Андрей Васильев

В украинском Конотопе полицейский автомобиль сбил ребенка. Как сообщает "Корреспондент" со ссылкой на управление полиции Сумской области, десятилетний мальчик якобы перебегал дорогу в неположенном месте. В этот момент ребенка и сбила машина стражей порядка. Инцидент произошел в пятницу вечером (примерно в 18:30) на улице Успенско-Троицкая. Мальчика доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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Водитель задержан, а начальник Конотопского отделения полиции по приказу главы Национальной полиции Сумской области на период проведения служебной проверки отстранен от исполнения служебных обязанностей.

Между тем, по информации портала dtp.kiev.ua, ребенка сбил автомобиль начальника местной полиции. При этом водитель машины превысил допустимую скорость.

Фото: Пресс-служба Нацполиции Украины
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Отметим, что в начале недели в Борисполе патрульные полицейские наехали на школьника, который переходил дорогу по "зебре". К счастью, мальчик не получил серьезных травм.

Напомним, на Украине большой общественный резонанс вызвал случай с двумя пьяными полицейскими, которые устроили стрельбу по "мишеням", ранив проходившего мимо мальчика.

Спустя некоторое время ребенок скончался в больнице, а дело взял под свой контроль президент Украины Владимир Зеленский.

В мире экс-СССР Украина
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