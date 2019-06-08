Врач рассказал о состоянии журналиста Голунова

Медики осмотрели журналиста "Медузы" Ивана Голунова, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков, и не нашли у него сотрясения мозга и переломов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главврача городской клинической больницы №71 в Москве Александра Мясникова.

По его словам, Голунову сделали томографию головы и органов грудной клетки, УЗИ живота и взяли анализ крови. Никаких патологий не было найдено, только ссадина в области спины и небольшой синяк под глазом.

Журналиста уже выписали из больницы и доставили в Никулинский суд на заседание, в ходе которого решится вопрос об избрании меры пресечения.

Ивана Голунова задержали 7 июня на Цветном бульваре в Москве. По данным информагентств, при личном досмотре у него в рюкзаке обнаружили пять пакетиков с порошкообразным веществом. На месте фактического проживания журналиста нашли три пакетика и сверток с порошкообразным веществом и весы.