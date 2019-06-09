Активисты Демпартии Молдавии забросали индейками резиденцию Додона

Активисты Демократической партии Молдавии (ДПМ) забросали мертвыми индейками резиденцию президента страны Игоря Додона. На фотографиях, распространенных сайтом agora.md, видны тушки птиц, разбросанных по лестнице, ведущей в здание администрации президента Молдавии.

После митинга, на котором с речью против Додона выступил лидер партии Влад Плахотнюк, манифестанты ДПМ направились к зданию президентской резиденции. Они требуют отставки Игоря Додона, повторяя: "В тюрьму!", "Отставка".

Напомним, что утром в воскресенье Конституционный суд (КС) Молдавии, в котором сильны позиции противников президента страны Игоря Додона, вынес решение о временной передаче полномочий главы государства действующему премьеру Павлу Филиппу, тем самым предоставляя ему право распустить парламент и назначить дату очередных, теперь уже досрочных выборов. КС также признал незаконным избрание молдавскими депутатами нового правительства. Филипп, в свою очередь, назвал незаконными полномочия Додона, распустил парламент и назначил дату досрочных выборов в главный законодательный орган Молдавии на 6 сентября. В этот же день демократы намерены провести и президентские выборы.

После этого парламент страны большинством голосов принял декларацию, в которой призвал международное сообщество провести оценку политической ситуации в стране и поддержать законно избранную власть. Парламентарии также осудили решение Конституционного суда Молдавии, выразив мнение, что его вердикт находится вне рамок основного закона страны и правового поля.

Депутаты потребовали признать правительство Павла Филипа вне закона, а Демократическую партию убрать своих людей от государственных учреждений. Сам Додон заявил, что решение "подконтрольного (оппозиции) Конституционного суда" направлено на дальнейшую узурпацию власти.

Тем временем избранная парламентом в субботу премьер-министр Майя Санду обратилась к сотрудникам правоохранительных органов и призвала их не участвовать в блокировании государственных институтов, передает enews.md. Она заявила о легитимности своего правительства, которое признали зарубежные партнеры. Санду также потребовала от силовых структур не ставить в опасность жизнь людей.