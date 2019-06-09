КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру

Однако Демократическая партия во главе с и.о. премьер-министра Павлом Филипом, находившаяся у власти все последние годы, отказалась уходить. В связи с этим президент принял решение обратиться к мировому сообществу.

"Демпартия не собирается мирно передавать власть законному парламентскому большинству и законному правительству. В этой ситуации у нас нет другого выхода, кроме как обратиться к международному сообществу с призывом стать посредниками в процессе мирной передачи власти и/или призвать народ Молдовы на беспрецедентную мобилизацию и выход на мирные протесты", - написал он на своей странице в Facebook.

Как подчеркнул Додон, граждане Молдавии с разными взглядами на внутреннюю и внешнюю политику "могут объединиться ради общей цели: освобождения Молдовы от криминального, диктаторского режима". "Важно не останавливать наше давление и продолжать борьбу", отметил Додон.

Кроме того, президент призвал народ не участвовать в уличных акциях, организованных Демократической партией.

Между тем Конституционный суд Молдавии 9 июня постановил временно передать и.о. премьера Филипу обязанности президента, чтобы тот мог распустить парламент и назначить досрочные выборы. По мнению судей КС, были найдены обстоятельства, оправдывающие временную передачу полномочий президента, поскольку отказ Додона распустить парламент является неисполнением конституционных обязательств президента.

"Режим пошел на госпереворот, - написал в своем Facebook депутат парламента Молдавии от Партии социалистов Богдан Цырдя. - Сегодня КС, подконтрольный Демпартии, устранил от власти избранного народом президента Игоря Додона, назначив и.о. президента Павла Филипа. По закону, президента может устранить только народ, через референдум. То, чем занимается Конституционный суд, называется беспределом".