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Рубрика: В мире

Борис Джонсон отказался оплачивать выход Британии из ЕС

Текст: Константин Волков

Наиболее вероятный кандидат на пост премьер-министра Великобритании вместо уходящей в отставку Терезы Мэй Борис Джонсон заявил, что не намерен оплачивать Евросоюзу выход Великобритании при нынешних условиях соглашения. Об этом политик рассказал в интервью британской газете Sunday Times.

"Наши друзья и партнеры должны понимать, что деньги будут сохранены до тех пор, пока у нас не будет большей ясности о пути вперед", - подчеркнул он.

Фото: AP/Frank Augstein
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Речь идет о сумме в 39 миллиардов фунтов стерлингов (49,6 миллиарда долларов), которые Лондон должен выплатить Брюсселю. Это не "отступные", а запланированные заранее взносы в бюджет Евросоюза в рамках семилетнего бюджетного плана на 2014-2020 годы, плюс существуют еще некоторые программы, действующие до 2025 года. В числе соглашений, предусматривающих взносы из британской казны, перечислены такие, как Европейский фонд развития, социальное обеспечение работников органов ЕС, расходы на соглашение с Турцией по беженцам, передислокация двух учреждений Евросоюза из Лондона на материк и многое другое.

Негативное отношение Бориса Джонсона к этим выплатам не является чем-то новым, в похожем тоне он высказывался еще в 2017 году.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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