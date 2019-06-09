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09.06.2019 05:53
Рубрика: В мире

Борис Джонсон пригрозил не платить Евросоюзу за Brexit

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Борис Джонсон, который занимал должность главы МИД в кабинете премьер-министра Терезы Мэй и считается фаворитом предвыборной гонки за пост лидера консервативной партии и главы кабинета министров, пообещал не выплачивать Евросоюзу отступные в сумме 39 миллиардов фунтов стерлингов (44 миллиардов долларов) без удовлетворяющей Лондон сделки. Об этом он заявил в интервью The Guardian.

Фото: AP Photo/Thierry Charlier
Трамп оценил кандидатуру Джонсона на пост британского премьер-министра

"Я думаю, что наши друзья и партнеры должны понять, что деньги будут удерживаться до тех пор, пока у нас не будет ясности по поводу дальнейших действий", - заявил Джонсон. Он подчеркнул, что удержание денежных средств, отказ от поддержки Северной Ирландии, гарантирование прав всех граждан ЕС в Великобритании, станут ключевыми мерами, которые предпримет правительство, если его изберут лидером консервативной партии.

Опрос общественного мнения, проведенный в субботу на веб-сайте ConservativeHome, позволил Джонсону занять лидирующую позицию с 43 процентами голосов в свою поддержку. Его ближайший соперник, министр по делам окружающей среды Майкл Гоув, который признался, что в молодости употреблял наркотики, может рассчитывать на 12 процентов голосов консерваторов на внутрипартийных выборах.

Джонсон также заявил, что он "простил" Майкла Гоува за его предательство во время предвыборной гонки 2016 года, когда тот в последний момент неожиданно отдал свой голос за Мэй и дал понять, что он может предоставить Гоуву пост в кабинете министров, если будет избран лидером партии. Он также утверждает, что является единственным кандидатом, который может победить как лейбористов, так и партию Brexit. "Я искренне верю, что только я могу направить страну между Сциллой и Харибдой, между Корбином (глава лейбористов) и Фараджем (лидер партии Brexit) в более спокойные воды", - сказал Джонсон.

Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии

Ранее экс-глава британского МИД, который ушел в отставку из-за несогласия с основными положениями проекта соглашения по Brexit, предложенного Мэй, заявил о том, что Британия должна покинуть ЕС в оговоренный срок 31 октября этого года, вне зависимости от того, будет ли достигнута сделка с европейскими представителями. В противном случае, по его словам, речь будет идти уже о выживании партии тори.

Во время визита в Лондон президент США Дональд Трамп назвал Джонсона "милым другом", выразив надежду, что он станет "великим премьер-министром". Все это произошло на глазах Терезы Мэй, давним политическим соперником которой является Борис Джонсон. Многие политики в Альбионе осудили Трампа за то, что он вмешивается во внутренние дела Британии.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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