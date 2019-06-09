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Рубрика: В мире

Борис в лидерах

Британские консерваторы выбирают нового премьера
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 124(7882)
В Британии началась борьба за премьерское кресло. Кандидаты соревнуются во взглядах на выход страны из Европейского союза, намеченный на октябрь. Как жить после "брекзита", судя по всему, никого не интересует.

В конце прошлой недели Тереза Мэй, как и обещала, подала в отставку с поста главы Консервативной партии. С сегодняшнего дня и до недели, начинающейся 22 июля, в Соединенном Королевстве будет проходить долгая процедура выбора нового лидера. Местная политическая элита в последнее время живет только выходом из Евросоюза и борьбой за различные аспекты этого выхода. Свои предвыборные заявления, а их, несмотря на то что формально кампания только начинается, уже было сделано немало, кандидаты посвящают будущим взаимоотношениям Лондона с Брюсселем, словно забыв, что выбирать предстоит премьера Британии, а не "брекзита".

Фото: iStock
В Кремле прокомментировали заявление об отставке Терезы Мэй

Похоже, на премьерском кресле, усядется известный своими ляпами и растрепанной белобрысой шевелюрой экс-министр иностранных дел, а до этого мэр Лондона Борис Джонсон. По данным сайта тори conservativehome.com за 9 июня, Джонсон пока является лидером гонки - его поддержали 58 депутатов-консерваторов. В прошлый раз, в 2016 году, он в последний момент снял свою кандидатуру из-за того, что подножку ему поставил нынешний министр сельского хозяйства и окружающей среды Майкл Гоув. Он и в этот раз является одним из главных соперников Джонсона и уже заручился поддержкой 34 однопартийцев. За ним следует действующий глава МИД Джереми Хант с 33 сторонниками в палате общин. Первая тройка представляет собой три главных течения в отношении "брекзита". Джонсон выступает за выход Британии из ЕС без соглашений о будущем взаимодействии. Майкл Гоув является противником выхода из Евросоюза без соглашения и готов просить о новой отсрочке "брекзита", а значит, мало чем отличается от Терезы Мэй, которая своей отставкой обязана именно такой политике. А Джереми Хант - сторонник выхода Великобритании из ЕС с соглашением с Евросоюзом, но, если добиться уступок от лидеров остающихся в ЕС 28 государств не удастся, готов пожертвовать сделкой, лишь бы страна уже покинула Европейский союз.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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