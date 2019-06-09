Что случилось с Lada Granta Sport за шесть лет эксплуатации

В истории автомобильных брендов не часто случается, что модель уходит с рынка, дабы гарантированно вернуться обратно. Возвращение, как правило, становится некой сенсацией, проводится с пафосом, заставляя журналистов писать об этом, а потребителей хотеть купить. И касается это не только мира премиальных авто, но и бюджетников. Вспомнить хотя бы Datsun…

Сейчас у Lada нет моделей Granta Sport и Kalina Sport. Из продажи эти автомобили исчезли с обновлением модельного ряда Гранты, вобравшей в себя линейку Калины, и получившей, как принято говорить, икс-ДНК. По всей видимости, внутренние процессы, а может боязнь за продажи Lada Vesta Sport, не позволили вывести спортивные версии Гранты вместе с обновлением линейки бренда. Так что пока ждем.

В этой публикации речь пойдет о Lada Granta с приставкой Sport. А точнее об опыте владения этим автомобилем в течение 6 лет. От выхода на рынок до временного ухода с него. Это личный опыт владения и собственные эмоции владельца, которые многие могут не разделять и не соглашаться с ними.

Официально

Ради объективности и полноты публикации мы решили добавить статистику продаж Lada Granta Sport, предоставленную нам "Автостатом".

Начиная с 2013 года, доля Lada Granta Sport от общего количества Lada Granta составляла от 0,3% до 2,65%. Пик продаж пришелся на 2017 год. Тогда было продано 2 485 автомобилей.

Руководитель пресс-службы агентства Азат Тимерханов так прокомментировал ситуацию: "Если опираться на цифры, то за все время было продано более 11 тысяч таких машин. Это мало, ведь даже в лучшие годы продаж их доля не достигала и 3% от всех реализованных Granta. Но то, что такая модель была в линейке и, по всей видимости, будет - тоже неплохо. Во-первых, это расширяет линейку семейства Lada Granta. Во-вторых, загружает работой подразделение Lada Sport, что в условиях современного Тольятти крайне важно".

Одна из первых

Автомобиль, о котором пойдет речь, был куплен в первый месяц продаж, что отчасти и продиктовало ряд значимых преимуществ и не менее значимых недостатков. Отличалась тогда Lada Granta Sport от всей линейки АвтоВАЗа дизайном экстерьера, интерьера и некоторыми техническими особенностями.

Это позже кованые Slik сменятся обычным "литьем", а драйверская Yokohamа каким-то китайским брендом. Маркетингом будет продиктовано появление и совсем странной комплектации Drive Active. Но первые экземпляры были действительно лучшим из того, что на тот момент выпускал завод в Тольятти. Vesta тогда даже не ждали.

Granta Sport собирали (продолжают собирать) на новом производстве компании Lada Sport из комплектов гражданской версии в максимальной комплектации. Автомобиль оснащался обогревом передних сидений, зеркал, заднего и ветрового стекла. Стеклоподъемниками всех дверей, кондиционером, парктроником, мультимедиа с сенсорным экраном, датчиком дождя. Из эксклюзивного - бамперы собственного дизайна, спойлер, пороги. Мотор мощностью 120 сил, что было достигнуто установкой измененного коленвала, трансмиссия с короткими ходами переключения, оригинальная выхлопная система, задние дисковые тормоза. Последнее решение было впервые применено брендом в серийном производстве именно на этой модели.

Подвеска дополнена газонаполненными амортизаторами от Lada Sport, что в купе с низкопрофильной резиной на дисках шестнадцатой размерности, увеличенным до двух градусом развалом задних колес, и почти до 3 градусов кастором передних, клиренсом в 140 мм, дало более чёткую управляемость. Добавляет драйва на поворотах и рулевая рейка с числом оборотов руля 2,7 вместо 3 у стоковой модели.

За шесть лет владения и пробега почти в 60 000 километров претензий к работе силовых агрегатов не возникало. Осталась без нареканий и подвеска, хотя с учетом плохих дорог все могло быть гораздо хуже.

Забегая вперед комментария читателя о малом пробеге, скажу, что машина проехала несколько раз по маршруту от Тольятти до Сочи и побережья Азовского моря. Это отвратительные по качеству покрытия участки трассы в Волгоградской и Саратовской областях. Да и повседневная эксплуатация в зимний период, особенно с таким клиренсом, способствовала преждевременному износу и возникновению проблем.

Именно малый дорожный просвет и стал причиной двух больших, а по сути, и единственно значимых, поломок.

О плохом

Трещина в картере коробки появилась после прохождения крупной неровности в третий год эксплуатации. Ремонт тогда обошелся в 27 000 рублей. Кроме корпуса трансмиссии механики поменяли шестерню с затылованным зубом и вилку переключения. Кстати, именно такие проблемы были "детской болезнью" первых спортивных Granta. Стоимость ремонта в данном случае ничем не отличалась от обычной Lada Granta.

Вторая по очереди и значимости поломка, случившаяся также на стыке второго и третьего года владения, - протертый компенсатор глушителя, в простонародье - кукуруза. И вот тут-то я понял, что владею не самым дешевым в плане обслуживания автомобилем. Разница в цене глушителя Granta Sport от обычной версии составила почти 12 000 рублей (2 000 против 13 500). Можно было приобрести реплику примерно за пять тысяч или вварить у родственника на СТО компенсатор от другого глушителя за полторы тысячи рублей. Выбор, как вы понимаете, был очевиден.

Если говорить о ценах на те же самые детали, то сейчас, когда автомобиль уже не продается, основной глушитель у официалов стоит 30 000 рублей, а дополнительный 28 000 рублей.

Обычное дело в эксплуатации автомобиля - это замена расходников. Ими в этой машине стали лампочки головного света, катушки зажигания, тормозные колодки. Катушку одного и того же цилиндра меняли дважды, в четвертый и пятый год эксплуатации. На шестой год приказал долго жить аккумулятор АКОМ.

Скрип задних тормозов, на что жаловались владельцы первых автомобилей, мне устранили инженеры Lada Sport, в рамках длительного журналистского тест-драйва первого года владения. Не без трудов удалось добиться установки доработанного суппорта. На все последующие машины устанавливался именно такой.

На шестой же год с автомобилем произошла досадная неприятность. В период зимне-весеннего противостояния, когда все фары и парктроники грязные, а за окном валит мокрый снег, супруга притерлась задним бампером к Kia Spectra в наклейках adidas и бело-черной собакой, с хрипящим Rammstain в колонках, содрогающим кузов.

Водитель на всех парах внезапно вылетел из арки дома, подставив угол своего бампера. "Кореец" отделался легкой потертостью (такие даже не красят), а бампер Granta треснул в трех местах. Вопрос "кто виноват" не обсуждался вовсе, а вот то из чего сделан треснувший бампер, оказалось очень интересным.

При обращении на СТО было решено покрасить и реставрировать оба бампера, так как, опять же благодаря клиренсу в 140 мм, в этом нуждался и передний.

Сейчас обычный неокрашеный бампер на Granta можно найти за 2 000 рублей против 7 000 рублей за спортивный вариант. Примерно такая же цена и разница между задними бамперами. Не очень большие деньги за крупную деталь. Но мы назвали цену не от Lada Sport. По сути - это контрафакт. Оригинальный, по прайсу Lada Image, поставщика деталей в официальную дилерскую сеть, продают за чудовищные 25 000 рублей за задний и 20 000 рублей за передний. Самое время вспомнить возмущение автомобильных журналистов и блогеров по поводу дороговизны деталей Vesta.

От себя добавлю

"Хватить вспоминать доллар за 30 рублей! Автопроизводитель зарабатывает на обслуживании и запасных частях. Или просто хочет зарабатывать".

Стоит отметить, что цена неокрашенного бампера обычной Granta и раньше сильно отличалась от стоимости такого же в спортивной версии. В первые годы продаж Granta Sport цена детали у официальных дилеров доходила до 12 000 рублей, что и на то время было очень дорого.

Изготавливались они тогда не из АБС пластика, а из композита - смесь стеклоткани, эпоксидной смолы и шпаклевки. Именно обилие шпаклевки и удивило ребят из мастерской. По всей видимости, первые автомобили получили бамперы из партии, на которой процесс формовки только обкатывался. Отсюда и обилие шпаклевки.

О хорошем

Знаете, если сейчас бы встал вопрос смены автомобиля, то я с большой долей вероятности купил бы именно такой, сохрани производитель в нем все за исключением компромиссной технологии создания бамперов.

Ведь на момент покупки разница между самой укомплектованной Lada и спортивной версией Granta составляла всего несколько десятков тысяч рублей, что полностью нивелировалось отличной резиной, колесными и задними тормозными дисками, потрясающе удобным салоном. Ткань сидений и кожаные элементы (руль, рычаг стояночного тормоза, кожух рычага КПП) сохранили чуть ли не первозданный вид, без потертостей и распустившихся строчек.

Со всей уверенностью, имея опыт длительной эксплуатации других моделей Lada (около 40 000 пробега на Vesta в различных комплектациях, 20 000 на Largus) заявляю, что сиденья на Granta Sport самые удобные в линейке бренда.

Пара мощного мотора и трансмиссии отлично работает при езде как в городе, позволяя ускоряться на средних оборотах, так и на трассе. Расход, что больше отражает стиль езды, - 11 литров/100 километров в смешанном режиме.

Почему не Vesta?

В Vesta инженеры и маркетологи вложили все, что только можно было вложить в бюджетный автомобиль, сохранив конкурентные преимущества. Продукт получился достойный. Но в нем, на мой взгляд, нет одного, что лично для меня важно.

Это эмоции. Это машина среднего эмоционального восприятия. Я умышленно не принимаю к рассмотрению Lada Vesta Sport, как автомобиль с более мощным мотором, другим уровнем позиционирования, инжиниринга и обслуживания, совершенно иной ценой. Во многом он лучше. И гораздо дороже. Его удел - это имидж бренда. И сравнится ли он по продажам с цифрами реализованных Lada Granta Sport, это вопрос философский.