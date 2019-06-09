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09.06.2019 20:05
Рубрика: В мире

ЕС официально признал новое правительство Молдавии

Текст: Максим Макарычев

Европейский Союз официально признал правительство Молдавии во главе с Сайду, избранное в субботу. Об этом на брифинге сообщила сама Майя Санду, которая в понедельник утром созывает экстренное заседание молдавского правительства в 11 часов по местному времени в здании парламента страны.

По словам Санду, которую цитирует agora.md, в ее адрес поступило заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Федерики Могерини и ерокомиссара Йоханнеса Хана, в котором говорится о политической ситуации в Республике Молдова. Санду подчеркнула, что в этом заявлении Евросоюз официально признает законное правительство Молдавии, которое большинством в 61 голос утвердил парламент страны.

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"Будучи верным партнером нашей страны, ЕС приветствует решения, принятые вчера парламентом Молдовы в интересах граждан страны. Мы твердо убеждены, что аналогичные сообщения от всех наших международных партнеров последуют. Все наши друзья хотят, чтобы злоупотребления, страх и дестабилизация немедленно прекратились, - сказала журналистам Майя Санду. - Мы ценим и разделяем призыв ЕС к спокойствию. Мы призвали представителей парламентской оппозиции к диалогу, и мы остаемся открытыми для него".

В свою очередь Совет Европы призвал молдавских политиков уважать верховенство закона и рекомендовал, чтобы все политические вопросы "обсуждались и решались демократически избранными представителями в парламенте".

Ранее парламентарии Молдавии дали понять, что продолжат работу, несмотря на указ исполняющего обязанности премьера Павла Филипа о роспуске высшего законодательного органа страны. Депутаты объявили правительство Филипа "вне закона" и потребовали от представителей силовых структур "не подчиняться преступным приказам".

Тем временем

Национальная платформа "Форума гражданского общества Восточного партнерства" осудила решения Конституционного суда (КС) Молдавии, принятые за несколько последних дней, в том числе отстранение от власти президента страны Игоря Додона, и попросила суд "вернуться к законности". Одновременно 86 молдавских НПО призвали всех конституционных судей уйти в отставку.

В мире экс-СССР Молдавия Международные организации Европейский союз
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